К чему приводит курение вейпов и кальянов

Модные ныне вейпы, кальяны и электронные сигареты оказываются не так безопасны, как позиционируют их производители. Увлечение, как отмечают врачи, может стать причиной серьезных заболеваний.

Как сообщил aif.ru кандидат медицинских наук Алексей Егоров, при использовании кальяна без сменных индивидуальных мундштуков имеется большая вероятность передачи инфекционных заболеваний. Речь идет о вирусе герпеса и туберкулезе, микробактерии которого довольно устойчивы и при вдыхании паров не уничтожаются тепловым воздействием кальяна.

"Важно понимать, что говорить о меньшем вреде для дыхательных путей со стороны электронных устройств нельзя. Раздражающее действие тепла и смол аналогично тому, которое происходит при обычном курении", - считает Алексей Егоров.

Кроме того, особую опасность в электронных сигаретах и вейпах представляют вещества, содержащиеся в жидкостях для курения. Полипропиленгликоль - обезвоживает организм, оказывая негативное влияние на бронхи и сосудистое русло, что также провоцирует развитие хронической обструктивной болезни легких. Наиболее неблагоприятное воздействие курение кальянов, вейпов и электронных сигарет оказывает на людей, страдающих бронхиальной астмой, муковисцидозом, хронической обструктивной болезнью легких на начальных этапах и туберкулезом легких.

Курение кальянов, вейпов и электронных сигарет оказывает негативное влияние на сердечно-сосудистую систему людей, страдающих гипертонической болезнью, ишемической болезнью, и тех, кто перенес инсульт или инфаркт миокарда.

Кстати

В 2018 году в медицинскую школу Вашингтонского университета поступили 15 пациентов с ожогами в области лица, рук, бедер и паха из-за курения электронных сигарет. Дело в том, что литий-ионные аккумуляторы, энергия которых необходима для работы устройства, быстро перегреваются. Значительное повышение температуры стало причиной короткого замыкания, в результате чего электронная сигарета буквально взрывается в руках курильщика.