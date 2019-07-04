Как выросла средняя цена на новый автомобиль в России

Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1 518 700 рублей. Такие данные по итогам пяти месяцев 2019 года приводит "Автостат".

За год показатель вырос на 9,9 процента.

При этом средневзвешенная цена иномарки достигла 1 777 900 рублей - рост составил 11,1 процента, а отечественного авто - 660 500 рублей - рост 8,2 процента.

Средневзвешенная цена рассчитывалась на основе средних значений рекомендованных дистрибьютером цен и объемов продаж по каждой модели.

Ранее стала известна десятка самых доступных в России автомобилей. В рейтинге учитывались объемы продаж по итогам пяти месяцев текущего года.