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04.07.2019 15:17
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Кокорин и Мамаев этапированы в колонию

Текст: Максим Домчев
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев отправлены из СИЗО N2 Москвы в колонию. Все четыре фигуранта громкого уголовного дела будут отбывать наказание в одной колонии.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы УФСИН по Москве Сергей Цыганков. "Футболисты убыли из СИЗО N2 Москвы к месту отбывания наказания", - сообщил Цыганков РИА Новости.

Всех фигурантов дела этапируют в колонию в Белгородской области. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, выбор был неслучайным: "В этой колонии есть футбольные поле".

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Стало известно, сколько проведут за решеткой Кокорин и Мамаев

Ранее глава УФСИН по Москве Сергей Мороз заявил, что все четыре фигуранта дела - Павел Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий, получившие сроки от 1 года и 5 месяцев до 1,5 лет, будут отбывать заключение недалеко от столицы.

Чуть позже в руководстве УФСИН по Москве добавили, что все четверо будут отбывать наказание в одной колонии.

Напомним, что 8 мая Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были признаны виновными по делу о двух драках в Москве в октябре прошлого года. В них пострадали водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, а также чиновники Минпромторга Денис Пак и Сергей Гайсин.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Белгородская область Скандал вокруг Кокорина и Мамаева
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