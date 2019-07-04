Кокорин и Мамаев этапированы в колонию

Об этом сообщил руководитель пресс-службы УФСИН по Москве Сергей Цыганков. "Футболисты убыли из СИЗО N2 Москвы к месту отбывания наказания", - сообщил Цыганков РИА Новости.

Всех фигурантов дела этапируют в колонию в Белгородской области. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, выбор был неслучайным: "В этой колонии есть футбольные поле".

Ранее глава УФСИН по Москве Сергей Мороз заявил, что все четыре фигуранта дела - Павел Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий, получившие сроки от 1 года и 5 месяцев до 1,5 лет, будут отбывать заключение недалеко от столицы.

Чуть позже в руководстве УФСИН по Москве добавили, что все четверо будут отбывать наказание в одной колонии.

Напомним, что 8 мая Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были признаны виновными по делу о двух драках в Москве в октябре прошлого года. В них пострадали водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, а также чиновники Минпромторга Денис Пак и Сергей Гайсин.