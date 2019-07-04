Обнародованы итоги рентгеновского анализа колесницы Тутанхамона

Профессор египтологии Нозоми Каваи из Университета Канадзава в Японии выдвинул новую гипотезу, согласно которой к колеснице мальчика-фараона Тутанхамона крепился огромный позолоченный зонт.

Об открытии рассказывает Ahram Online. Новое исследование предполагает, что колесница Тутанхамона была оборудована специальным навесом. Он был призван защитить мальчика-фараона от палящих солнечных лучей во время охоты или занятий спортом.

До сих пор ученые не могли точно сказать, была ли колесница Тутанхамона оборудована собственным зонтом. Кстати, сам навес сохранился. В ближайшее время его передадут в Большой египетский музей (GEM) вместе с другими артефактами.

Нозоми Каваи изучил его при помощи рентгеновских снимков. Рентгену подвергли и саму колесницу. Анализ показал, что на колеснице и навесе имеются одинаковые крепления. Именно это и стало основанием для выдвижения новой гипотезы. Впрочем, ученые намерены продолжить исследование.

Что касается коллекции из 155 предметов, которую получит GEM, то позолоченный навес считается одним из самых ценных ее артефактов наряду со статуей фараона Аменемхата III и набором артефактов времени царствования Александра Македонского и царей Птолемеев I и II.