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04.07.2019 16:05
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Медики объяснили, почему нельзя спать с кошкой

Текст: Николай Грищенко

Многие любят пригреть у себя на коленках домашнюю кошку, а особенно спать в одной постели с любимым питомцем. Однако медики считают, что такое проявление любви и дружбы чревато серьезными осложнениями для здоровья. Причина заключается в том, что даже домашняя кошка может нести серьезные заболевания.

Фото: iStock
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- Чаще всего кошки являются переносчиками глистных инвазий, стригущего лишая, хламидиоза, токсоплазмоза, сальмонеллеза, туберкулеза, туляремии. Поэтому при общении с кошкой необходимо соблюдать дистанцию, спать с ней нельзя ни в коем случае, - заявил aif.ru доктор Сергей Агапкин.

Кошки являются носителями внутриклеточного паразита Toxoplasma gondii, который может быть опасным для детей и взрослых со слабым иммунитетом. Врачи из Копенгагенской университетской больницы выяснили, что паразит гораздо коварнее, чем предполагалось, так как он, проникнув в организм человека, на 50 процентов повышает риск развития шизофрении.

Выводы были сделаны в рамках исследования с участием около 80 тысяч добровольцев, среди которых около 2,5 тысяч страдали от психических расстройств.

Общество Здоровье
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