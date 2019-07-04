Медкомиссия водителей вырастет в цене и растянется во времени

Для получения медсправки водителям придется сдавать мочу и кровь на анализ. Эти анализы требуют времени, да и стоят недешево. Однако позволят не допустить на дороги тех, кто слишком много и регулярно выпивает.

Соответствующие поправки минздрав предлагает внести в порядок проведения обязательного медосвидетельствования водителей и кандидатов в водители. Проще говоря, для медицинской водительской справки. Проект этого приказа минздрава размещен на официальном портале regulation.gov.ru.

Поправок в эти правила немного, но они существенные и довольно больно могут отразиться как на кошельке водителей, так и на времени, которое придется затратить для обмена водительского удостоверения, если срок его действия истек. То есть к этому обмену придется готовится загодя, как к свадьбе.

Что же такого нового прописано в этом порядке? Обязательную сдачу анализов мочи и крови в наркодиспансере. Сейчас это требуется только при выявлении симптомов заболевания.

Проще говоря, сейчас для получения справки не стоит приходить к наркологу в подпитии или с похмелья. Новые требования поставят более жесткую планку.

Как пояснил корреспонденту "РГ" председатель комиссии по вопросам частной наркологии Национального наркологического общества, кандидат медицинских наук Николай Чередниченко, анализ наличия психоактивных веществ в моче покажет, употреблял ли водитель алкоголь или наркотики накануне. А определение карбогидрат-дефицитного трансферрина и всех изоформ трансферрина (CDT) в сыворотке крови позволяет выявить частоту употребления опьяняющих доз алкоголя. То есть если человек каждый день выпивает по бутылке вина или, не дай бог, по бутылке водки, то такой анализ это покажет. Это специфический маркер, который показывает регулярную алкогольную нагрузку.

При этом, если человек выпивает за обедом бокал вина или в честь какого-нибудь праздника в один из предыдущих дней выпил много, но до этого и потом не пил, то маркер хронической нагрузки не покажет.

Как пояснил Николай Чередниченико, это довольно популярный тест на Западе. К нам он пришел недавно. Однако его уже используют некоторые работодатели для проверки соискателей на ту или иную должность.

На водителях же решили ее широко опробовать. Но тут возникает вопрос, за чей счет этот банкет? Один такой тест в известных коммерческих лабораториях стоит от трех тысяч рублей. В некоторых клиниках его проводят за 6 тысяч. Сколько это будет стоить при проведении в государственном диспансере, пока неизвестно. Но очевидно, что это сильно удорожает стоимость справки, которая и сейчас стоит от 700 рублей и выше. Если воспользоваться услугами частных медкомиссий, а потом побегать по псих- и наркодиспансерам, то выложить за нее придется около 2,5 тысячи рублей. А если к ним прибавить новые анализы, то это превысит среднюю стоимость полиса ОСАГО по стране.

Теперь о сроках. На тех же популярных сайтах на этот анализ отводится три дня. По словам Николая Чередниченко, проведение такого анализа требует около 4 часов. Все будет зависеть от того, как это будет организовано в госдиспансерах. В результате за один день медицинскую справку получить не сможет никто. А перед тем как ее получать, водителям на всякий случай необходимо поститься две недели. Именно столько держится маркер.

Но самое неприятное, что на эти процедуры и деньги попадают и добропорядочные водители, которые не пьют, а таких большинство. Было бы логичнее предъявлять столь строгие и дорогие требования к тем, кто ранее попадался пьяным за рулем, а не ко всем подряд.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"