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04.07.2019 12:59
Рубрика: В мире

Минобороны Беларуси назвало причину ЧП во время фейерверка

Текст: Александр Саможнев

Причиной нештатных взрывов фейерверка на праздничном салюте в День назависимости в Минске являются некачественные заряды одного из калибров пиротехники, сообщает пресс-служба министерства обороны Беларуси.

Всем пострадавшим во время салюта в Минске оказана медпомощь

По предварительным данным, подорвались изделия калибра 195 миллиметров. Подрывы произошли в трех из шести мест, где производился салют. После этого использование зарядов cразу же было прекращено. Представители минобороны особо отметили, что все необходимые меры безопасности были соблюдены. Подобных подрывов в предшествующий период не зафиксировано. Поэтому наступление трагических событий трудно было предугадать.

Министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник информировал, что один человек погиб, пятеро были госпитализированы, еще трое граждан обратились за помощью к медикам самостоятельно. Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по факту инцидента.

В мире экс-СССР Беларусь
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