Минобороны Беларуси назвало причину ЧП во время фейерверка

Причиной нештатных взрывов фейерверка на праздничном салюте в День назависимости в Минске являются некачественные заряды одного из калибров пиротехники, сообщает пресс-служба министерства обороны Беларуси.

По предварительным данным, подорвались изделия калибра 195 миллиметров. Подрывы произошли в трех из шести мест, где производился салют. После этого использование зарядов cразу же было прекращено. Представители минобороны особо отметили, что все необходимые меры безопасности были соблюдены. Подобных подрывов в предшествующий период не зафиксировано. Поэтому наступление трагических событий трудно было предугадать.

Министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник информировал, что один человек погиб, пятеро были госпитализированы, еще трое граждан обратились за помощью к медикам самостоятельно. Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по факту инцидента.