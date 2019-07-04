СМИ: В Минске во время салюта произошло ЧП

Празднование Дня независимости в Минске не обошлось без ЧП. Во время салюта волной от залпа были выбиты окна в доме по улице Червякова, а также в спорткомплексе "Динамо". Пострадал один человек, пишет РИА Новости со ссылкой на белорусский портал tut.by.

Очевидцы сообщили о двух сильных хлопках в непосредственной близи от салютных установок в районе стелы "Минск - город герой". По неподтвержденной пока информации, травмы получила находившаяся в одном из зданий женщина.

Напомним, третьего июля Беларусь с размахом отметила День Независимости и 75-летие освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. Праздничный парад начался поздно вечером. Над городом пролетели около 50 самолетов и вертолетов. Затем были пешие расчеты, механизированная колонна, концерт роты почетного караула. Всего в параде приняли участие более 5 тысяч военнослужащих и свыше 280 единиц техники.

Добавим, что салют в честь освобождения Минска был третьего июля и в Москве - на Поклонной горе.

