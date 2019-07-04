Минтруд разъяснил ситуацию со списком запрещенных для женщин профессий

Минтруд продолжает работу по актуализации перечня работ, выполнять которые женщинам будет запрещено. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, проект приказа на этот счет дорабатывается с участием объединений работодателей и профсоюзов.

Действующий документ содержит 456 профессий, запрещенных для женщин, в текущей редакции проекта нового документа - сто производств, работ и должностей, где ограничивается применение труда женщин. Как правило, это тяжелые или опасные работы.

Критерии при пересмотре перечня таких профессий - это факторы, опасные для репродуктивного здоровья, влияющие на здоровье детей и имеющие отдаленные последствия.

Но в связи с тем, что рабочие места модернизируются и автоматизируются, некоторые ранее опасные для женщин виды работ перестали такими быть.

Как ранее рассказал "РГ" директор департамента условий и охраны труда минтруда Валерий Корж, женщинам, к примеру, могут разрешить работать на транспорте - речном, морском, железнодорожном и даже воздушном, в хлебопекарном производстве (если тяжелый физический труд заменен автоматизацией).