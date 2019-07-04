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04.07.2019 21:23
Рубрика: Культура

На "Русских сезонах" в Германии выступит Пласидо Доминго

Текст: Ирина Корнеева
Российская газета - Федеральный выпуск № 145(7903)
"Русские сезоны" в Германии, опера "Симон Бокканегра", концертный зал "Фестшпильхаус", Баден-Баден, 9 июля.
Пласидо Доминго исполнит на "Русских сезонах" в Германии главную роль в опере "Симон Бокканегра". Фото: Михаил Метцель/ ТАСС Пласидо Доминго исполнит на "Русских сезонах" в Германии главную роль в опере "Симон Бокканегра". Фото: Михаил Метцель/ ТАСС
Пласидо Доминго исполнит на "Русских сезонах" в Германии главную роль в опере "Симон Бокканегра". Фото: Михаил Метцель/ ТАСС

Международный культурный проект "Русские сезоны", названный в память о легендарных гастролях балетной труппы Сергея Дягилева, впервые прошел в 2017 году в Японии и собрал более 3,5 миллиона зрителей в сорока двух городах страны. В 2018 году фестиваль принимала Италия. В "Русских сезонах" 2019 года, объединивших более четырехсот событий в 80 городах Германии, - выставки из собраний крупнейших российских музеев, драматические спектакли, концерты симфонической музыки, балетные постановки, кинопремьеры, выступления ведущих народных ансамблей, цирковые и арт-фестивали. Среди постоянных участников "Русских сезонов" - оркестры под управлением Валерия Гергиева и Юрия Башмета, Санкт-Петербургский балет Бориса Эйфмана, сценические шедевры Мариинского и Александринского театров.

Гастроли лучших российских коллективов проходят весь год.

События ближайших дней:

с 6 по 9 июля Мариинский театр представит в Баден-Бадене трехдневную концертную программу. Выступления пройдут на одной из самых известных мировых площадок - в концертном зале Германии "Фестшпильхаус" (Festspielhaus Baden-Baden) в Баден-Бадене.

6 июля прозвучит фортепианный концерт Петра Чайковского в сопровождении симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева и одно из самых значительных произведений Рихарда Вагнера "Траурный марш на смерть Зигфрида" из оперы "Гибель богов".

Нидерландская оперная певица Эва-Мария Вестбрук (сопрано) споет "Последнюю арию Брунгильды". Услышит публика и последнюю симфонию Чайковского - Симфонию N 6 си минор, соч. 74 "Патетическая".

7 июля музыканты сыграют симфоническую поэму "Прелюдия к Послеполуденному отдыху фавна" Дебюсси, ставшую в свое время первой демонстрацией импрессионизма в музыке. Прозвучат Концерт N 2 для скрипки с оркестром соль минор, соч. 63 Сергея Прокофьева и Симфония N 7 до мажор, соч. 60 "Ленинградская" Дмитрия Шостаковича.

Фото: РИА Новости.
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9 июля в зале "Фестшпильхаус" оперу "Симон Бокканегра" исполнят звезды мировой академической сцены: Пласидо Доминго в главной роли Симона Бокканегры, Ферруччо Фурланетто в роли Якопо Фиеско, а также Роман Бурденко в роли Паоло Альбиани и Татьяна Сержан в роли Марии Бокканегра.

Мировая премьера оперы прошла в 1857 году в Венеции, петербургская - в 2016 году в Мариинском театре. Постановка подготовлена Мариинским театром совместно с итальянскими Театром Ла Фениче и Театром Карло Феличе.

Далее в летней программе "Русских сезонов" -  спектакли в Дюссельдорфе Театриума на Серпуховке, концерт в Гамбурге русской духовной музыки Хоровой капеллы им. Юрлова, выставка "Петербургская художественная школа в эпоху перемен" Института живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина.

Культура Музыка Классика Театр с Ириной Корнеевой Год театра Гид-парк
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