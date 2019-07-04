Новый Chery Tiggo 4 для России получит систему распознавания жестов

Новый кроссовер Chery Tiggo 4 появится у дилеров китайской компании в Россию в августе. Он сменит дорестайлинговую версию машины, которая стартовала на нашем рынке в апреле.

Новая "четверка" во многом напомнит уже заявивший о себе в России кроссовер Tiggo 7. У этих машин не только общие фирменные черты нового стиля Chery, но и одна платформа - модульная T1X, разработанная в сотрудничестве с Jaguar Land Rover. Еще один британский бренд - Lotus - помогал с настройками подвески. А с наполнением опциями салона китайцы прекрасно справились и без иностранцев.

Главные "фишки" нового Tiggo 4 - цифровая приборная панель и система распознавания жестов, позволяющая определенными пассами переключать радиостанции, регулировать громкость аудиосистемы и температуру климатической установки. А открывать машину предложат с особого гаджета, который соединит в себе функции смарт-браслета и электронного ключа.

О комплектациях и ценах новинки Chery сообщит дополнительно. Парадокс, но пока нет официальной информации и о силовой установке нового Tiggo 4. Не исключено, что она останется прежней - это 2-литровый "атмосферник" мощностью 122 л.с. Однако хочется верить, что машина получит мотор, который лучше подойдет столь технологичному кроссоверу, нацеленному на молодежную аудиторию. В Китае в линейке есть турбированный 1.5 с отдачей в 147 л.с. в паре с 6-ступенчатой "механикой" либо "роботом" 6DCT. С преселективом в российском представительстве Chery связываться вряд ли станут. А вот с наддувным двигателем могут и рискнуть. Подождем официальной информации.