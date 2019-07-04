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04.07.2019 17:10
Рубрика: Власть

Путин подарил Папе Римскому икону и фильм "Грех"

Текст: Кира Латухина (Рим)
Беседа президента России и Папы Римского в Ватикане продлилась около часа. Встреча прошла в Апостольской библиотеке Апостольского дворца. Открытую часть показали в прямом эфире -  ВГТРК и телевидение Ватикана. Правда, содержательная часть осталась за закрытыми дверями. Зато можно было посмотреть обмен подарками.

В сопровождении префекта Папского дома архиепископа Георга Генсвайна Владимир Путин прошел в малый тронный зал. Там его встретил Папа Римский. В присутствии нескольких журналистов Путин и понтифик пожали друг другу руки и сели за стол напротив друг друга. А после фотографирования продолжили общение уже без прессы. Интересно, что Путин сначала предложил понтифику пройти в зал, но Папа Римский не стал этого делать, чтобы российский лидер как гость прошел первым.

Фото: Алексей Голубев
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После беседы Путин представил понтифику свою делегацию. Затем последовал обмен подарками. Президент России, в частности, подарил икону Петра и Павла и альбом о Микеланджело, а также диск с фильмом Кончаловского "Грех". А понтифик - памятную медаль к годовщине Первой мировой войны и гравюру с видом на площадь Святого Петра. "И чтобы вы не забыли Рим - это графика XVIII века", - сказал он.

Во время прошлой встречи Путин подарил панно с изображением храма Христа Спасителя и несколько томов Православной энциклопедии, а понтифик передал медаль с текстом Евангелия. А еще раньше Путин привез икону Владимирской Божией Матери, а в подарок получил майолику с видом на Ватиканские сады.

В состав делегации вошли, в том числе, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, руководитель протокола президента Владислав Китаев, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр культуры Владимир Мединский, посол России в Италии Сергей Разов, посол России в Ватикане Александр Авдеев.

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