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04.07.2019 15:48
Рубрика: Власть

Владимир Путин начал встречу с Папой Римским

Текст: Кира Латухина (Рим)
Официальный визит в Италию президент России Владимир Путин начал с посещения Ватикана и беседы с Папой Римским.

Владимир Путин встречался с понтификом в ноябре 2013 года в Ватикане, а затем - в июне 2015 года. В августе 2017 года в Россию приезжал государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, и Путин также с ним пообщался.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Путин прибыл с официальным визитом в Рим

Встреча сегодня началась в Апостольской библиотеке. Ранее в Кремле говорили, что будет затронута ситуация в Сирии, возможность скорейшего создания гражданской инфраструктуры, оказание гуманитарной помощи, работы по восстановлению и сохранению христианских святынь. Также - ситуация на юго-востоке Украины, перспективы реализации гуманитарных проектов по линии Римско-католической церкви на Донбассе. И еще одна тема - ситуация в Венесуэле.

У входа во дворец главу государства приветствовал почетный караул швейцарских гвардейцев. Встречу показали в прямом эфире - ВГТРК и телевидение Ватикана. Правда, содержательная часть осталась за закрытыми дверями.

Папа Римский встретил российского президента в небольшой комнате, куда также пригласили несколько журналистов. Путин и понтифик пожали друг другу руки, сели за стол напротив друг друга и после фотографирования продолжили общение уже без прессы.

Предполагается, что Путин и Папа Римский обменяются подарками. Во время прошлой встречи президент подарил панно с изображением храма Христа Спасителя и несколько томов Православной энциклопедии, а понтифик передал медаль с текстом Евангелия. А еще раньше Путин привез икону Владимирской Божией Матери, а в подарок получил майолику с видом на Ватиканские сады.

Также в программе российского лидера - встреча с президентом Серджо Маттареллой в Квиринальском дворце, переговоры с председателем Совета министров Джузеппе Конте во дворце Киджи, официальный обед и пресс-конференция лидеров, а также участие в заседании форума-диалога гражданских обществ.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент РГ-Фото
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