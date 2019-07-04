Путин призвал отказаться от "блоковой философии"

Накануне визита в Италию Владимир Путин рассказал в интервью газете Corriere della Sera о мерах против санкций, ожиданиях от украинского президента и своей дружбе с Сильвио Берлускони.

Отношения России и Италии - особые, проверенные временем. Но, принимая ответные меры против нелегитимных санкций, нельзя было действовать избирательно, потому что иначе столкнулись бы с проблемами в рамках ВТО, пояснил президент, и напомнил, что за решение по санкциям против России голосовали все страны ЕС. При этом ответные меры не мешают успешно развивать инвестиционное взаимодействие и производственную кооперацию. Ни одна итальянская компания не ушла с российского рынка.

Путин рассказал про крупные инвестпроекты с итальянским участием, которые сейчас прорабатываются - в сфере ветряной энергетики, строительство химического предприятия в Самарской области и газоперерабатывающего завода в Амурской области, новое производство макаронных изделий. Есть и масштабный совместный проект за рубежом - разработка месторождения "Зохр" в Египте.

Глава государства напомнил, что сначала снять санкции должен Евросоюз. И только тогда Россия сможет отменить ответные меры. "Рассчитываем, что здравый смысл в конечном итоге возобладает, что Европа будет руководствоваться, прежде всего, своими интересами, а не чужими подсказками", - заключил он.

Путин рассказал и о том, с чего начался развал системы международной безопасности - с одностороннего выхода США из Договора по ПРО. А это был краеугольный камень системы контроля над вооружениями. Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений. Но свою безопасность обеспечит, отвечая на наращивание военных расходов и явно деструктивные действия США. В октябре прошлого года Москва предложила Вашингтону принять совмест¬ное заявление о недопущении ядерной войны, но реакции нет до сих пор, сказал президент.

В Вашингтоне, похоже, начинают задумываться о перезапуске двустороннего диалога, и достижение договоренностей в деле контроля над вооружениями способствовало бы укреплению международной стабильности, считает Путин. У России есть политическая воля для такой работы, дело - за США - и об этом глава государства сказал американскому лидеру еще раз "на полях" саммита "двадцатки" в Японии.

"Для того чтобы преодолеть нынешнюю нездоровую ситуацию - необходимо отказаться от архаичных, времен "холодной войны" концепций "сдерживания", "блоковой философии", - также пояснил Путин, говоря про НАТО. - Система безопасности должна быть единой и неделимой". И опираться на такие принципы, как неприменение силы или угрозы силой, невмешательство во внутренние дела суверенных государств, мирное, политическое урегулирование споров. Россия всегда открыта к совместной работе с западными партнерами по противодействию вызовам и угрозам безопасности, включая международный терро¬ризм, наркотрафик, киберпреступность, подчеркнул президент.

"Пиком абсурда" назвал глава государства обвинение России во вмешательстве в американские выборы. "Чем все это закончилось - хорошо известно - "пшиком". И понятны выводы комиссии Мюллера об отсутствии такого сговора - "наскрести" фактов - не удалось, потому что их просто не было в природе, - сказал он. - Но вот что интересно: санкции, которые были введены против нашей страны под предлогом этих обвинений, - до сих пор действуют". В этом же ряду - шумиха о российском вмешательстве в избирательные процессы в ЕС. "Похоже, европейцам заранее пытались "подсказать", что именно "зловредное российское вмешательство" стало причиной низких показателей от¬дельных политических сил на выборах. Да и основная цель их авторов осталась прежней - продолжать "демонизировать" Россию в глазах рядовых европейцев", - заметил Путин и еще раз подчеркнул, что Россия не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние дела других стран. В этом принципиальное отличие от США и ряда их союзников, которые поддержали госпере¬ворот на Украине в феврале 2014 года, сравнил он.

Москва заинтересована в восстановлении полноформатного взаимодействия России и ЕС и готова к конструктивному взаимодействию со всеми политическими силами, которые получили мандат от европейских избирателей. "Важно, что в Италии есть абсолютный консенсус среди всех политических сил, относительно развития добрых отношений с Россией. И мы отвечаем на это полной взаимностью", - заверил президент.

Путин также рассказал о своих отношениях с бывшим премьером Италии Сильвио Берлускони. "Нас связывают многолетние дружеские отношения", - сказал он, назвав Сильвио "политиком мирового масштаба, настоящим лидером, твердо отстаивавшим интересы своей страны на международной арене". "Нам нечасто удается встречаться, но, когда такая возможность представляется, он никогда не позволяет себе обсуждать вопросы внутриполитического характера. Не делаю этого и я", - добавил он.

Оттепель в отношениях с Киевом возможна, если новый президент Владимир Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания. "В том числе - вступит в прямые контакты со своими согражданами в Донбассе, перестанет называть их сепаратистами. Если украинские власти будут выполнять Минские соглашения, а не игнорировать их", - подчеркнул российский лидер.

Насильственная украинизация, запреты на использование русского языка, разгул неонацизма, гражданский конфликт на юго-востоке страны, попытки прежних властей разрушить хрупкий межконфессиональный мир - по словам Путина, "это лишь малая часть неприглядного "багажа", с которым придется разбираться новому президенту". "Граждане Украины ждут от Зеленского и его команды не деклараций, а реальных действий, скорейших перемен к лучшему. И, конечно, киевские власти должны наконец-то понять, что общим интересам отвечает не конфронтация между Россией и Украиной, а развитие прагматичного сотрудничества на основе доверия и взаимопонимания", - заключил он.

На вопрос о том, что будет делать Путин после 2024 года, он ответил, что об этом рано говорить. "Впереди еще пять лет напряженной работы. И при такой стремительной динамике, которую мы сейчас наблюдаем в мире, трудно делать прогнозы. Поверьте, сейчас мне есть чем заняться, в том качестве, в котором нахожусь", - заключил он.