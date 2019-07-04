Ветер перевернул лодку с рыбаком юго-востоке Москвы

В Нагатинском затоне на юго-востоке Москвы перевернулась резиновая лодка с рыбаком на борту. Рыбака спасли из воды спасатели московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. Об этом сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе департамента, около 12:30 в районе Нагатино по Москве-реке плыла резиновая лодка с рыбаком на борту. Скорей всего он направлялся в сторону острова Бобровый на рыбалку. Сильный порыв ветра перевернул хлипкую посудину, и рыбак оказался в воде.

На место ЧП вышли на катере водные спасатели поисково-спасательной станции "Кожухово". Они спасли мужчину из воды. Им оказался москвич 1987 года рождения. После спасения он был доставлен на станцию и осмотрен бригадой медиков, после чего отпущен домой.

