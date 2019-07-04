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04.07.2019 11:06
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Собянин назвал МЦД одним из самых эффективных транспортных проектов

Текст: Любовь Проценко
Одним из самых эффективных транспортных проектов столицы назвал готовящиеся к открытию Московские центральные диаметры мэр города Сергей Собянин в прямом эфире телеканала "Москва24".
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

- Эти диаметры пройдут от ближайших городов Подмосковья с одного конца в другой через всю Москву. Это, на мой взгляд, один из самых эффективных транспортных проектов Москвы и Московского региона, - заявил мэр столицы.

Как будут выглядеть новые станции Московских центральных диаметров

Такой транспорт для москвичей и жителей Подмосковья во многом снимет напряжение на магистральных дорогах и изменит транспортную ситуацию, подчеркнул глава города.

Напомним, по словам замгенерального директора ОАО РЖД Олега Тони первые два маршрута МЦД "Одинцово - Лобня" и "Нахабино - Подольск" поедут уже в ноябре этого года. На этих маршрутах будет обустроено 66 станций, с 27 из которых можно пересесть на метро, МЦК и радиальные направления железной дороги. Эти два диаметра добавят около 900 тысяч дополнительных пассажирских мест в сутки.

Курсировать по ним будут поезда "Иволга", оснащенные бесплатным городским Wi-Fi, розетками для гаджетов, системами климат-контроля и обеззараживания воздуха. Интервал движения между ними будет пять-шесть минут в час пик. Оплатить проезд на МЦД в них можно будет картой "Тройка".

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