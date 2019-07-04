Собянин назвал МЦД одним из самых эффективных транспортных проектов

- Эти диаметры пройдут от ближайших городов Подмосковья с одного конца в другой через всю Москву. Это, на мой взгляд, один из самых эффективных транспортных проектов Москвы и Московского региона, - заявил мэр столицы.

Такой транспорт для москвичей и жителей Подмосковья во многом снимет напряжение на магистральных дорогах и изменит транспортную ситуацию, подчеркнул глава города.

Напомним, по словам замгенерального директора ОАО РЖД Олега Тони первые два маршрута МЦД "Одинцово - Лобня" и "Нахабино - Подольск" поедут уже в ноябре этого года. На этих маршрутах будет обустроено 66 станций, с 27 из которых можно пересесть на метро, МЦК и радиальные направления железной дороги. Эти два диаметра добавят около 900 тысяч дополнительных пассажирских мест в сутки.

Курсировать по ним будут поезда "Иволга", оснащенные бесплатным городским Wi-Fi, розетками для гаджетов, системами климат-контроля и обеззараживания воздуха. Интервал движения между ними будет пять-шесть минут в час пик. Оплатить проезд на МЦД в них можно будет картой "Тройка".