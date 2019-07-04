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04.07.2019 16:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Депутата из Кировской области отправят на психиатрическую экспертизу

Текст: Яна Шамаева

21-летнего депутата Слободской городской думы в Кировской области, который бросил под ноги полицейскому муляж гранаты РГД-5, отправят на психиатрическую экспертизу. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

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На допросе чиновник сказал, что муляж якобы выпал из его кармана случайно. По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство".

- Помимо этого ему избрана мера принуждения в виде обязательства о явке, - говорится в сообщении следователей.

Напомним, инцидент произошел вечером 24 июня. Люди позвонили в полицию и сообщили, что на улице Герцена в Кирове заметили подозрительный предмет. На место выехал наряд, подозрительный предмет не нашли, одна позже прохожий, оказавшийся депутатом, бросил им под ноги муляж гранаты.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область
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