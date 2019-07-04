Депутата из Кировской области отправят на психиатрическую экспертизу

21-летнего депутата Слободской городской думы в Кировской области, который бросил под ноги полицейскому муляж гранаты РГД-5, отправят на психиатрическую экспертизу. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

На допросе чиновник сказал, что муляж якобы выпал из его кармана случайно. По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство".

- Помимо этого ему избрана мера принуждения в виде обязательства о явке, - говорится в сообщении следователей.

Напомним, инцидент произошел вечером 24 июня. Люди позвонили в полицию и сообщили, что на улице Герцена в Кирове заметили подозрительный предмет. На место выехал наряд, подозрительный предмет не нашли, одна позже прохожий, оказавшийся депутатом, бросил им под ноги муляж гранаты.