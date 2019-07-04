Для пострадавших от наводнения в Приангарье собрали 33 млн рублей

На специальный счет, открытый министерством социального развития Иркутской области для помощи пострадавшим от наводнения, поступило уже 33 миллиона 128 тысяч 268 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региона.

Эти средства пойдут на покупку вещей, в которых сейчас остро нуждаются люди, потерявшие кров и живущие в центрах временного размещения, - матрасы, одеяла, подушки, постельное белье.

По последним данным, число погибших при наводнении в Приангарье достигло 21 человека. Без вести пропавшими числятся 14 человек. Всего при наводнении пострадали 313 человек, среди которых 57 детей. За помощью обратились более двух тысяч жителей региона.

Сбор средств для пострадавших в результате паводка продолжается.

Реквизиты счета для перечисление денежных средств:

Получатель: Минфин Иркутской области (министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, л/с 80600060001)

ИНН 3808170986 КПП 380801001

БИК 042520001 Банк Отделение Иркутск г. Иркутск

р/сч 40302810400004000002.