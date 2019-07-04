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04.07.2019 06:26
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Город аллергиков

Почему в Омске не могут установить все источники вредных выбросов
Текст: Светлана Сибина
Российская газета - Экономика Сибири № 144(7902)
Омск оказался в числе двенадцати самых экологически неблагополучных российских городов, где требуются экстренные меры. В рамках нацпроекта "Чистый воздух" здесь к 2024 году предстоит снизить объем выбросов в атмосферу на 25 процентов. Однако в мегаполисе много неконтролируемых источников, которые существенно влияют на общую неблагоприятную ситуацию.

Неточный расчет

Об этом омичи знают не понаслышке. Два года назад город накрыла волна удушливого запаха. Проверка показала, что предельно допустимая концентрация этилмеркаптана была превышена в 400 раз. Но источник загрязнения так и не нашли. И это не единичный случай. "Не иначе НЛО", - невесело шутят горожане.

Фото: iStock
Омичи впали в панику из-за выбросов неизвестных веществ

Недавно проблему обсудили на круглом столе, организованном Центром социального проектирования "Платформа" (Москва). Эксперты отметили: проблемы у крупных промышленных городов одни и те же -растут объемы производства, множатся свалки, пропускной способности улиц уже не хватает. Плюс плотная застройка, вырубка лесов и неизвестные источники выбросов.

- Омск, где все это представлено в полной мере, может стать пилотной территорией для выработки алгоритма решения проблем, - уверен гендиректор ЦСП "Платформа" Алексей Фирсов. - Здесь внедряются программы модернизации производств. Статистика демонстрирует улучшение ситуации.

По словам регионального министра природных ресурсов и экологии Ильи Лобова, ежегодно в городскую атмосферу попадает 250 тысяч тонн вредных выбросов. Главными загрязнителями являются омские ТЭЦ (37 процентов общего объема) и транспорт (35 процентов), а также промышленные предприятия.

Однако официальные данные не в полной мере отражают ситуацию. Например, доля автомобильных выхлопов подсчитана весьма приблизительно.

- Экологи утверждают, что в общем объеме выбросов она превысила пятьдесят процентов, власть же говорит о тридцати пяти процентах, - пояснил Алексей Фирсов.

Ночной зефир

Не учитывает статистика и степень влияния на атмосферу печных труб частного сектора, который занимает треть жилой застройки Омска.

- У предприятий хотя бы есть санитарно-защитная зона. А в частном секторе ее нет, - констатирует руководитель отдела комплексной оценки загрязнения атмосферы Института проектирования, экологии и гигиены Санкт-Петербурга Марина Волкодаева.

Промышленная зона тоже требует усиленного контроля. Здесь важно знать не только количество, но и качество выбросов. Ведь некоторые химические вещества, присутствующие в атмосфере в малом объеме, могут принести организму гораздо больше вреда, чем все остальные выхлопы вместе взятые. Но чтобы определить, какой именно элемент появился в атмосфере, экспертам необходимо расширять реестр контролируемых химических веществ, а чтобы вовремя реагировать на аномалию - повышать мобильность.

Пока же экологические посты в Омске работают днем, а ночью ведет наблюдение лишь одна станция, правда, передвижная. Впрочем, специалисты регионального минприроды работают над электронной картой, которая в режиме онлайн будет наглядно показывать, чем дымят заводские трубы. А предприятия оснастят соответствующими датчиками.

- Для полноценного наблюдения мы намерены переоснастить посты и увеличить их число. Автоматические газоанализаторы будут включаться каждые двадцать минут, в том числе по ночам, - сообщила руководитель Обь-Иртышского центра мониторинга окружающей среды Наталья Криворучко.

Паспорт для аллергика

Специалисты утверждают, что экологическая ситуация в городе начинает меняться. За последний год количество обращений омичей на горячие линии телефонов снизилось в пять раз.

- Тем не менее население воспринимает экологическую обстановку гораздо критичнее, чем власти. Представление об Омске как о городе аллергиков остается доминирующим, - констатирует руководитель омской общественной ассоциации "Экологический комитет" Сергей Костарев. - Одна из причин - слабая информированность, разрозненность общества и власти. Чтобы "реабилитировать" город, необходимо действовать сообща.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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Помочь решить проблему коммуникаций должен экологической паспорт Омска.

- По сути, это информационно-аналитический комплекс, содержащий актуальные, полноценные данные о состоянии окружающей среды, - поясняет гендиректор Института проектирования, экологии и гигиены Санкт-Петербурга Алексей Ломтев. - Экологический паспорт позволит повысить прозрачность и эффективность мониторинга. Поможет корректировать транспортные потоки, отслеживать действия новых предприятий. Обозначит обязательства сторон. Даст возможность выстроить комплексный подход в региональной природоохранной политике. Наш анализ показывает, что все заинтересованные стороны - власть, бизнес, общественность - готовы к диалогу. И если его удастся грамотно выстроить, задача снижения выбросов будет решена.

Справка РГ

В рамках федерального национального проекта "Чистый воздух" в Омской области разработан комплексный план мероприятий, согласно которому выбросы в атмосферу должны сократить транспорт, ТЭЦ, заводы. Свою лепту внесут рекультивация свалок и озеленение. Общий объем финансирования за пять лет составит 116,1 миллиарда рублей, из которых 109,27 миллиарда - средства предприятий, 6,79 миллиарда - федеральной казны, 400 миллионов рублей - региональной. На данный момент заключено более двух десятков соглашений с омскими заводами о снижении воздействия на окружающую среду.

Общество Экология Экономика ЖКХ Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск
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