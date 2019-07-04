Почта бесплатно доставит гуманитарную помощь в Иркутскую область

С 5 июля посылки с гуманитарной помощью для пострадавших от наводнения в Иркутской области можно направить "Почтой России" бесплатно. Об этом говорится в официальном сообщении почтового предприятия. Посылки следует направлять в адрес Иркутского отделения Российского Красного креста.

К бесплатной пересылке в почтовых отделениях по всей стране принимаются следующие вложения: средства личной гигиены (шампуни, зубная паста, зубные щетки, мыло), моющие и дезинфицирующие средства, постельное белье, одежда и обувь, полотенца, подушки, одеяла, нескоропортящиеся продукты питания, мобильные телефоны.

Отправка вещей, бывших в употреблении, не допускается.

Адрес, по которому следует направлять почтовые отправления: Иркутское отделение Российского Красного Креста. 664005, Иркутская область, г. Иркутск, 2-ая Железнодорожная улица, 9А.

На посылке нужно сделать пометку "Гуманитарная помощь".