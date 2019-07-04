Река вновь подтопила пять сел в Иркутской области

В Иркутской области уровень реки Уды вновь повысился. В результате были подтоплены пять поселков в Тайшетском районе: поселки Пея, Полинчет, села Мирный, Шелаево, Кондратьево. Пострадали 13 домов, в которых живут 36 человек, в том числе 15 детей.

Как сообщает региональное управление МЧС, жители территорий, попавших в зону повторного паводка, были оповещены и эвакуированы в безопасное место. Также из отдаленного села Кондратьево вертолетом Ми-8 МЧС России шесть человек были эвакуированы в Тайшет.

На данный момент, по информации ведомства, вода начала спадать.

Между тем иркутский Гидрометцентр предупредил о повышении уровня воды в реках на юге Иркутской области.

Так, 5 июля на реке Иркут ожидается повышение уровня воды в районе села Баклаши до отметок 430-480 сантиметров при критической отметке 480 сантиметров, на реке Китой в районе села Китой до отметок 150-200 сантиметров при критической отметке 475 сантиметров, на реке Оке в районе села Ухтуй до отметок 250-280 сантиметров при критической отметке 470 сантиметров.

На гидрологических постах ведется непрерывный мониторинг уровней воды.