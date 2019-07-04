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04.07.2019 14:31
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Сибирские ученые заявили об опасности итальянского вулкана Стромболи

Текст: Наталья Решетникова
Ученые Института нефтегазовой геологии и геофизики Сибирского отделения РАН исследовали вулкан Стромболи, извержение которого произошло 3 июля. Новосибирские специалисты ведут эту работу вместе с коллегами из Национального института геофизики и вулканологии Италии.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По словам заместителя директора ИНГГ СО РАН, заведующего лабораторией сейсмической томографии Ивана Кулакова, извержение произошло 3 июля в 16.00 по местному времени, погиб один человек.

Фото: @eha_news / twitter.ru
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- Если бы извержение случилось на час или два позже, то жертв могло быть гораздо больше - из-за жары основной туристический поток поднимается на Стромболи ближе к вечеру, - говорит ученый.

Ежегодно вулкан посещают тысячи туристов, они наблюдают вулканическую активность, которая не прекращается уже более 2000 лет.

Как сообщил пресс-секретарь ИНГГ Павел Красин, на острове есть склон, который называется Sciara del Fuoco ("Поток огня"). Туда падают раскаленные камни, лавовые потоки и другой материал, образующийся в ходе извержений. Периодически происходит коллапс - из-за нагрузки большие куски породы сползают в море. Это приводит к образованию сильных цунами - последняя такая волна, затопившая остров на десять метров, возникала в 2002 году. Тогда никто не пострадал.

Иван Кулаков говорит, что вулкан Стромболи представляет серьезную опасность. Его активность может привести к сильным цунами, которые затронут не только сам остров Стромболи и близлежащие островки, но также север Сицилии и запад Италии.

Фото: iStock
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- Основной вопрос, который нам предстоит решить вместе с итальянскими коллегами - почему происходят землетрясения внутри вулкана? - говорит Иван Кулаков. - Ведь если внутри вулкана все горячее и расплавленное, то землетрясений там случиться не может - они происходят только в какой-то более холодной и хрупкой субстанции.

Ученые планируют построить модель строения вулкана непосредственно перед взрывом. Как отмечает Иван Кулаков, этот результат можно будет опубликовать в престижном научном журнале, потому что до этого никто такого не делал.

Справка "РГ"

Диаметр вулканического острова Стромболи, расположенного в Тирренском море к северу от Сицилии, - около четырех километров. Он образовался из-за того, что в этом месте Африканская тектоническая плита погружается под Европейскую плиту. На острове есть три деревни, где проживает несколько сотен человек - их дома находятся в двух километрах от эпицентра извержения.

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