В Италии при извержении вулкана погиб турист

Турист погиб при извержении вулкана на итальянском острове Стромболи около Сицилии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командующего пожарной службы города Мессина.

Мужчина крайне не вовремя отправился на прогулку к вершине вулкана, который начал извержение. Его товарищу удалось отделаться ранениями.

Напомним, извержение вулкана на острове, где традиционно отдыхают обеспеченные туристы, начался с взрывов. Услышав их, многие запаниковали и приняли решение спасаться от ЧП в море. Сейчас весь остров в дыму, его часть не видно со стороны моря, по склонам стекают потоки лавы.

Около 70 человек уже эвакуированы из населенного пункта Джиностра. Береговая охрана готова вывозить с острова всех желающих.