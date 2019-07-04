С 1 июля в России выросли тарифы на услуги ЖКХ. При этом фактическое увеличение платы в ряде регионов оказалось выше индексов, установленных федеральным правительством.

Согласно исследованию Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), рост стоимости жилищно-коммунальных услуг (включая тариф на вывоз мусора, плату за содержание жилья и взносы на капремонт) превысит установленные государством предельные индексы в десяти из пятнадцати российских городов-миллионников.

Кроме того, ИПЕМ проанализировал решения тарифных органов из 22 крупнейших регионов России по индексации оплаты коммунальных услуг в муниципальных образованиях. Здесь закон допускает некоторое отклонение от базового индекса, установленного для региона на федеральном уровне, но в Московской области, Алтайском крае, а также на уровне погрешности в Омской области превышение оказалось выше нормы.

"Проведенное исследование наглядно доказывает актуальность недавно принятого постановления правительства России, нацеленного на сокращение злоупотреблений и превышений предельных темпов роста платы за коммунальных услуги, а также на более жесткий контроль региональных тарифных решений в сфере ЖКХ со стороны ФАС России", - отметил заместитель генерального директора ИПЕМ Александр Григорьев.

Наибольший фактический прирост платы за услуги ЖКХ (девять процентов) среди российских городов-миллионников отмечен в Омске. Базовый индекс здесь увеличился на четыре процента - на 1,7 в январе и на 2,3 в июле.

Как пояснили в Региональной энергетической комиссии Омской области, повышение обосновано рядом факторов. Первый - увеличение ставки НДС с 18 до 20 процентов. Второй - подорожание топлива. На рост тарифов также влияет инфляция, необходимость повышения зарплаты работникам ЖКХ (растет МРОТ), модернизация предприятий отрасли. Например, в Калачинске Омской области тепло подорожало сразу на 10,8 процента, что связано с инвестиционной программой местной ресурсоснабжающей организации.

Для равномерного распределения выросшей тарифной нагрузки власти вводят льготы. Например, в Омске и 28 районах области со второго полугодия 2019-го действует более 150 льготных тарифов.

В целом же плата за коммунальные услуги в регионе для семьи, живущей в среднестатистической панельной "трешке", вырастет на 79 рублей, в "двушке" - на 72 рубля.

Установленную правительством страны планку в 4,8 процента превысят в десятках населенных пунктов Алтайского края. "Это произойдет там, где тарифы длительное время сдерживали либо не закладывали расходы на реконструкцию сетей. На стоимости этой услуги особенно отразилось повышение в 1,5 раза цены на уголь", - пояснили в краевом управлении по государственному регулированию цен и тарифов.

В Томске тарифы на услуги ЖКХ вырастут на 1,3-15 процентов. В частности, тепловая энергия повысится в цене на пять процентов, на холодное водоснабжение и водоотведение - на 15 процентов.

По данным Росстата, плата за услуги ЖКХ в потребительских расходах жителей городов в среднем не превышает десяти процентов. У селян этот показатель ниже - восемь процентов. Между тем жители Омской области только за холодную воду и услуги водоотведения задолжали почти полмиллиарда рублей.

Прямая речь

Виталий Королев, заместитель руководителя ФАС России:

- Превышение предельных индексов тарифов ЖКХ в регионах России постепенно сокращается. Количество таких превышений по годам различалось: в 2016-м их было порядка 1,5 тысячи, теперь - около нескольких сотен, но кое-где они доходят до десятков процентов. ФАС сможет контролировать превышение индексов, поскольку правительство поручило регионам согласовывать все изменения с ведомством. Мы хотим показать потребителям, что у нас появляется инструментарий, позволяющий при необходимости дать дополнительную оценку тех предложений по росту тарифов, которые могут быть инициированы регионами.