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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Планка взята

В Омске, Красноярске и Новосибирске рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги превысил установленные индексы
Текст: Юрий Прокопьев, Светлана Сибина
Российская газета - Экономика Сибири № 144(7902)
С 1 июля в России выросли тарифы на услуги ЖКХ. При этом фактическое увеличение платы в ряде регионов оказалось выше индексов, установленных федеральным правительством.
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
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Согласно исследованию Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), рост стоимости жилищно-коммунальных услуг (включая тариф на вывоз мусора, плату за содержание жилья и взносы на капремонт) превысит установленные государством предельные индексы в десяти из пятнадцати российских городов-миллионников.

Кроме того, ИПЕМ проанализировал решения тарифных органов из 22 крупнейших регионов России по индексации оплаты коммунальных услуг в муниципальных образованиях. Здесь закон допускает некоторое отклонение от базового индекса, установленного для региона на федеральном уровне, но в Московской области, Алтайском крае, а также на уровне погрешности в Омской области превышение оказалось выше нормы.

"Проведенное исследование наглядно доказывает актуальность недавно принятого постановления правительства России, нацеленного на сокращение злоупотреблений и превышений предельных темпов роста платы за коммунальных услуги, а также на более жесткий контроль региональных тарифных решений в сфере ЖКХ со стороны ФАС России", - отметил заместитель генерального директора ИПЕМ Александр Григорьев.

Наибольший фактический прирост платы за услуги ЖКХ (девять процентов) среди российских городов-миллионников отмечен в Омске. Базовый индекс здесь увеличился на четыре процента - на 1,7 в январе и на 2,3 в июле.

Как пояснили в Региональной энергетической комиссии Омской области, повышение обосновано рядом факторов. Первый - увеличение ставки НДС с 18 до 20 процентов. Второй - подорожание топлива. На рост тарифов также влияет инфляция, необходимость повышения зарплаты работникам ЖКХ (растет МРОТ), модернизация предприятий отрасли. Например, в Калачинске Омской области тепло подорожало сразу на 10,8 процента, что связано с инвестиционной программой местной ресурсоснабжающей организации.

Для равномерного распределения выросшей тарифной нагрузки власти вводят льготы. Например, в Омске и 28 районах области со второго полугодия 2019-го действует более 150 льготных тарифов.

В целом же плата за коммунальные услуги в регионе для семьи, живущей в среднестатистической панельной "трешке", вырастет на 79 рублей, в "двушке" - на 72 рубля.

Фото: Россия 1
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Установленную правительством страны планку в 4,8 процента превысят в десятках населенных пунктов Алтайского края. "Это произойдет там, где тарифы длительное время сдерживали либо не закладывали расходы на реконструкцию сетей. На стоимости этой услуги особенно отразилось повышение в 1,5 раза цены на уголь", - пояснили в краевом управлении по государственному регулированию цен и тарифов.

В Томске тарифы на услуги ЖКХ вырастут на 1,3-15 процентов. В частности, тепловая энергия повысится в цене на пять процентов, на холодное водоснабжение и водоотведение - на 15 процентов.

По данным Росстата, плата за услуги ЖКХ в потребительских расходах жителей городов в среднем не превышает десяти процентов. У селян этот показатель ниже - восемь процентов. Между тем жители Омской области только за холодную воду и услуги водоотведения задолжали почти полмиллиарда рублей.

Прямая речь

Виталий Королев, заместитель руководителя ФАС России:

- Превышение предельных индексов тарифов ЖКХ в регионах России постепенно сокращается. Количество таких превышений по годам различалось: в 2016-м их было порядка 1,5 тысячи, теперь - около нескольких сотен, но кое-где они доходят до десятков процентов. ФАС сможет контролировать превышение индексов, поскольку правительство поручило регионам согласовывать все изменения с ведомством. Мы хотим показать потребителям, что у нас появляется инструментарий, позволяющий при необходимости дать дополнительную оценку тех предложений по росту тарифов, которые могут быть инициированы регионами.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск СФО Омская область Омск СФО Алтайский край СФО Красноярский край Красноярск
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