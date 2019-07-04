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04.07.2019 19:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Иркутской области из-за паводка эвакуировали семь детских лагерей

В Иркутской области из-за подъема уровня воды в реке Иркут эвакуировано семь детских оздоровительных лагерей. Это решение было принято в качестве превентивных мер, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Как уточнил глава Шелеховского района Максим Модин на своей странице в Instagram, на состояние 19.00 по местному времени в верховьях Иркута уровень воды повысился на 45 см и достиг отметки в 461 см. На территории района наоборот зафиксировано снижение на 2 см - уровень воды составляет 241 см. Как сообщило региональное управление по гидрометеорологии, 5 июля уровень воды в реке Иркут в районе села Баклаши может подняться до отметок 430-480 см при критическом уровне в 480 см. Кроме того, ожидается подъем воды в реке Китой вблизи одноименного села до отметок 150-200 см, а также на реке Оке в районе села Ухтуй. Там вода может подняться до 280 см.

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В связи с прогнозом была проведена эвакуация лагерей "Солнышко", "Солнечный", "Дача-1", "Ромашка", "Черемушки", "Интеллектуал", "Крылатый". Воспитанники оздоровительных учреждений на автобусах отправлены домой, остальных детей забрали родители.

Кроме того, жителям домов, расположенных на берегу реки, было предложено заранее отправится в пункты временного размещения. Их также предупредили о возможной эвакуации, техника и оборудование ПВР приведены в режим готовности.

Как ранее писала "РГ", из-за подъема уровня воды в реке Иркут был введен режим повышенной готовности на территории Иркутска. В черте города в зону подтопления могут попасть часть домов в поселках Горького и Селиваниха, расположенных на берегу. Кроме того, опасность наводнения затрагивает населенные пункты вдоль речек Кая и Ушаковка. Для мониторинга обстановки на Иркуте оборудован круглосуточный пост наблюдения. Подготовлены водоналивные дамбы, мешки с песком, техника и автобусы для возможной эвакуации жителей.

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