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04.07.2019 12:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Обвиняемого в убийстве старейшей сотрудницы Мариинки нашли мертвым в суде

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В конвойном отделении Санкт-Петербургского городского суда найден мертвым Сеник Нароян. Суд присяжных признал его виновным в убийстве Нины Мациной, 93-летней сотрудницы Мариинского театра.

Как сообщили "РГ" в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, присяжные огласили вердикт в отношении Сеника Нарояна, Галины Гусейновой и Размика Акопяна в 17.57.

Фото: iStock
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Далее фигурантов дела доставили в конвойное помещение. Гусейнову и Акопяна быстро увезли в следственный изолятор. Нароян оставался в помещениях один. О том, что он мертв, в суде узнали около 22.45.

Напомним, накануне суд присяжных вынес свое решение по делу об убийстве Нины Мациной. Гусейнову, Акопяна и Нарояна единогласно признали виновными и не заслуживающими снисхождения. Меру наказания для них должен определить суд.

Убийство Нины Мациной произошо осенью 2017-го года. Из квартиры пропала фотография Шаляпина с автографом и банковская карта, на которой были 130 тысяч рублей - это все сбережения пенсионнерки. Следователи установили, что за Ниной Мациной ухаживала сиделка Галина Гусейнова. Она ходила за продуктами, помогала убираться в квартире. По версии следствия, у Гусейновой и ее знакомых Акопяна и Нарояна созрел план ограбления. Троица ворвалась в квартиру, пенсионерка сказала, что денег у нее нет. Тогда ее стали пытать, а затем убили.

Гусейнова и ее знакомые отрицали свою вину, но во время расследования собрана более чем достаточная доказательная база, отметили в СК.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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