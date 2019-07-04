В Кронштадтском Морском соборе увековечат имена погибших подводников

Имена четырнадцати моряков-подводников, которые погибли 1 июля при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море, увековечат в Кронштадтском Морском соборе, сообщил "РГ" представитель храма.

В Кронштадтском Морском соборе установлены памятные доски с именами всех погибших моряков российского флота. На первом ярусе находятся таблички с данными о тех, кто погиб до 1918-го года. На втором этаже расположены доски увековечены люди, отдавшие свою жизнь в годы СССР и в новейший период истории.

На отдельной памятной доске будут выбиты имена членов экипажа глубоководного аппарата.

Сегодня утром в Кронштадтском Морском соборе прошла панихида по морякам-подводникам.