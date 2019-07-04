В Заполярье будут разгружать рыбу на судоремонтном заводе

Судоремонтный завод в городе Полярном Мурманской области впервые начнет принимать рыбу с борта рыбопромысловых судов.

Первая выгрузка рыбы предприятиями прибрежного промысла запланирована на 20 июля, сообщила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова в ходе выездного заседания комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса РФ, которое состоялось в Мурманске на борту атомного ледокола "Ленин". Ранее завод относился к Минобороны, теперь он входит в состав Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

Это делается для того, чтобы возродить в регионе гражданский судоремонт, который пришел в упадок после того, как многие рыбопромышленные предприятия стали разгружать уловы, ремонтировать и обслуживать свои суда в зарубежных портах.

Как ранее сообщала "РГ", диверсификация мощностей завода в Полярном имеет своей целью создание одноименного промышленного кластера. Он будет включать в себя выгрузку, полную переработку рыбопродукции и ее транспортировку до потребителя, межрейсовые ремонты судов, подготовку их к выходу в море на промысел, строительство среднетоннажного рыбопромыслового флота. Предполагается, что услуга по выгрузке рыбы в Полярном будет весьма востребованы рыбаками, поскольку путь из Баренцева моря до Полярного ближе, чем до Мурманского морского рыбного порта.

- Новые мощности на базе военных судоремонтных заводов Мурманской области ориентируются, прежде всего, на гражданское судостроение и судоремонт, - отметила Ольга Кузнецова. - В перспективе нашими рыбопромысловыми компаниями будет построено 15 больших траулеров длиной 80 метров. Их нужно будет где-то обслуживать, и мы сейчас запускаем программу по созданию у нас судоремонтного кластера для обслуживания траулеров и транспортов, газовозов и судов обеспечения шельфовых проектов.