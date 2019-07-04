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04.07.2019 11:02
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Дрезденский оперный бал впервые пройдет в Петербурге

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)

В Санкт-Петербурге 31 августа пройдет Дрезденский оперный бал. Крупнейшее музыкальное событие Европы впервые выплеснется за пределы Германии.

Фото: Пресс-служба комитета по строительству Санкт-Петербурга
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- Наш выбор неслучаен, - говорит основатель и художественный руководитель бала Ханс-Йоахим Фрай. - Начиная с 1961 года Дрезден и Петербург являются городами-побратимами, а если углубиться в историю, мы обнаружим, что связи наши еще гораздо длиннее и крепче.

Дрезденский оперный бал пройдет на трех площадках Северной столицы: в Михайловском театре, в Большом зале филармонии, а также на территории гостиницы "Астория".

В гала-концерте, который пройдет на сцене Михайловского театра, примут участие немецкие и российские звезды, после чего участники бала по красной ковровой дорожке переместятся в Большой зал Санкт-Петербургской филармонии, где пройдет танцевальный вечер. Для всех гостей здесь предполагается гала-ужин из трех блюд с напитками, а также танцевальная и развлекательная программа, в которой примут участие Дрезденский камерный ансамбль и Игорь Бутман с его легендарным Биг-бэндом.

Ожидается, что начавшийся в 17.00 в "Астории", Дрезденский оперный бал продлится далеко за полночь. Для всех, кто не сможет попасть в залы бала, он будет транслироваться на больших экранах, установленных на площади Искусств.

Планируется, что это событие станет традиционным для Северной столицы. Более того устроители рассчитывают, что Дрезденский оперный бал будет проходить дважды в год: летом в Петербурге, а зимой - в Дрездене.

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