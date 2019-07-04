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04.07.2019 16:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Краснодаре жильцов горящего дома временно разместили в школе

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба администрации Краснодара. Фото: Пресс-служба администрации Краснодара.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодара.

В Краснодаре жильцов загоревшейся пятиэтажки на улице  Мира, 90 , расположили в школе № 12. Там создан пункт временного размещения. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Фото: iStock
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Всего, по данным администрации Краснодара, из охваченной огнем пятиэтажки эвакуировали 70 человек. Сам дом рассчитан на 50 квартир и в нем прописано 89 человек.

Как ранее уже писала "РГ", огонь охватил чердак здания в 12.40 и начал быстро распространяться. В тушении крупного пожара, по сообщению МЧС, было задействовано 47 единиц техники и 147 человек. В 15.10 удалось локализовать пожар на площади в 1600 квадратных метров.

- Мы открыли пункт временного размещения для эвакуированных жильцов в школе № 12. Там размещены все, кто этого захотел, - рассказал мэр Краснодара Евгений Первышов, приехавший к месту ЧП. - В пункт доставлена вода, там находятся соцработники. В дальнейшем, когда пожар потушат, специалисты скажут, можно ли жильцам вернуться в свои квартиры. Если нельзя - будем решать вопрос об их дальнейшем размещении.

К месту происшествия мэрия города стянула многие муниципальные службы, в том числе эвакуаторы, которые увезли припаркованные возле горевшего дома легковые автомобили, чтобы обеспечить проезд пожарным машинам.

Из-за пожара также временно была перекрыта улица Мира. По ней было остановлено движение троллейбусов в направлении автомобильного и железнодорожного вокзалов. По данным Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления, троллейбусы №№ 7 и 20 перенаправили по улице Октябрьской до Сенного рынка, №№ 2, 4 и 6 - по улице Октябрьской до улицы им. Красина, где они делают разворот. Также остановлен троллейбус № 8. Автобусы № 2Е и 15 продолжают курсировать, корректируют свои маршруты в объезд участка, где идет тушение пожара.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар
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