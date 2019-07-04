В Крыму назвали уловкой просьбу Великобритании пустить наблюдателей

В правительстве Крыма назвали уловкой заявление членов британской делегации, которые на сессии Совета по правам человека ООН призвали Россию обеспечить международным наблюдателям возможность приехать в Крым.

Как заявил РИА Новости Крым вице-премьер Совета министров РК, постпред Республики при президенте РФ Георгий Мурадов, англичане откровенно лукавят, поскольку за пять лет Россия и Республика Крым много раз приглашали на полуостров представителей ООН и ОБСЕ. А объяснить заявление англичан можно только желанием заставить РФ допустить поездку иностранцев в Крым без оформления российской визы.

- Как и многие представители других западных стран, англичане настаивают на том, чтобы указанная миссия международных наблюдателей осуществлялась из Киева, - отметил Мурадов. - И, таким образом, не имея российской визы, они заезжали бы на территорию российского Крыма в нарушение всех существующих международных правил пересечения границы. Тем самым они хотят как бы вернуть Крым под украинскую юрисдикцию хотя бы таким ничтожным формальным шагом. На такую уловку российская сторона не пойдет.

Вместе с тем по российским законам наблюдатели могут свободно приехать в Крым, чтобы убедиться в соблюдении прав человека и прогрессе в этом вопросе по сравнению с украинскими временами. Все тиражируемые ангажированными правозащитными организациями примеры нарушения таких прав - сознательно инспирированные клеветнические утверждения.

- При получении соответствующей российской визы - добро пожаловать в Крым, - заявил Мурадов. - Мы им дадим возможность работать абсолютно свободно, открыто общаться с кем они хотят и делать объективные выводы.

Напомним, ранее делегация Великобритании на сессии Совета по правам человека ООН "призвала Россию обеспечить международным наблюдателям в области прав человека доступ в незаконно аннексированный Крым".