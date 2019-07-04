Новости

На Кубани трехлетняя девочка и двое взрослых погибли в ДТП 15:18
В МИД Украины заявили, что дружеские отношения с ПАСЕ в прошлом 15:16
В Магасе появится парк в виде орнамента с "умными" скамейками 15:14
Число погибших из-за паводка в Иркутской области выросло до 21 15:09
СК расследует дело об избиении в Москве ликвидатора аварии на ЧАЭС 15:04
В Крыму назвали уловкой просьбу Великобритании пустить наблюдателей 15:01
Десятки челябинцев заразились описторхозом от привозного язя 15:00
Продукцию из виноматериалов будут маркировать для ее отличия от вина 14:59
Первые обладатели электронной визы приехали в Калининградскую область 14:57
Оливер Стоун планирует снять комедию о Дональде Трампе 14:55
В Госдуме предложили ограничить зарплаты чиновников 14:53
В Иркутской области из-за паводков госпитализировали 313 человек 14:53
Историки: Легендарный филистимлянский воин оказался европейцем 14:53
Видео: В Краснодаре у вокзала загорелась крыша жилой пятиэтажки 14:51
В Госдуме уличили Украину в "переводе стрелок" на РФ в газовом вопросе 14:51
Банк России не исключил снижение ключевой ставки в июле 14:47
Рассекречены документы о деятельности партизан в годы ВОВ 14:42
Возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в Москве 14:40
В Крым на 40 самолетах перебросят 2000 десантников 14:36
В Иркутске введен режим повышенной готовности из-за паводка 14:35
Дожди в Приангарье не приведут ко второй волне паводков 14:35
В Перми два пассажира выпали из автобуса на ходу 14:32
Трейлер: Оливер Стоун снял новый фильм об Украине 14:31
Арабский принц умер на вечеринке в Лондоне 14:28
Бездомный из Петербурга проведет экскурсии по Москве 14:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Задайте вопрос послу Японии в РФ Тоёхисе Кодзуки
Задайте вопрос послу Японии в РФ Тоёхисе Кодзуки
В "РГ" обсудят первый этап выпуска косаток и белух в Охотское море
В "РГ" обсудят первый этап выпуска косаток и белух в Охотское море
04.07.2019 15:01
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Крыму назвали уловкой просьбу Великобритании пустить наблюдателей

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В правительстве Крыма назвали уловкой заявление членов британской делегации, которые на сессии Совета по правам человека ООН призвали Россию обеспечить международным наблюдателям возможность приехать в Крым.

Как заявил РИА Новости Крым вице-премьер Совета министров РК, постпред Республики при президенте РФ Георгий Мурадов, англичане откровенно лукавят, поскольку за пять лет Россия и Республика Крым много раз приглашали на полуостров представителей ООН и ОБСЕ. А объяснить заявление англичан можно только желанием заставить РФ допустить поездку иностранцев в Крым без оформления российской визы.

Фото: Пресс-центр МДЦ "Артек"
Журналисты четырех стран ЕС посетили "Артек"

- Как и многие представители других западных стран, англичане настаивают на том, чтобы указанная миссия международных наблюдателей осуществлялась из Киева, - отметил Мурадов. - И, таким образом, не имея российской визы, они заезжали бы на территорию российского Крыма в нарушение всех существующих международных правил пересечения границы. Тем самым они хотят как бы вернуть Крым под украинскую юрисдикцию хотя бы таким ничтожным формальным шагом. На такую уловку российская сторона не пойдет.

Вместе с тем по российским законам наблюдатели могут свободно приехать в Крым, чтобы убедиться в соблюдении прав человека и прогрессе в этом вопросе по сравнению с украинскими временами. Все тиражируемые ангажированными правозащитными организациями примеры нарушения таких прав - сознательно инспирированные клеветнические утверждения.

- При получении соответствующей российской визы - добро пожаловать в Крым, - заявил Мурадов. - Мы им дадим возможность работать абсолютно свободно, открыто общаться с кем они хотят и делать объективные выводы.

Напомним, ранее делегация Великобритании на сессии Совета по правам человека ООН "призвала Россию обеспечить международным наблюдателям в области прав человека доступ в незаконно аннексированный Крым".

Власть Работа власти Регионы Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Великобритания Международные организации ООН Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минтруд разъяснил ситуацию со списком запрещенных для женщин профессий
Максим Акимов одобрил концепцию электронного паспорта
Заявление МИД Великобритании о Крыме вызвало недоумение у Москвы
Владимир Путин озвучил условие переговоров с Киевом
Обещанные Трампом танки оказались ржавыми и без стволов