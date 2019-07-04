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04.07.2019 15:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Курганской области при пожаре в церкви пострадала икона XVIII века

Текст: Екатерина Призова
Фото: Пресс-служба МЧС по Курганской области Фото: Пресс-служба МЧС по Курганской области
Фото: Пресс-служба МЧС по Курганской области

В результате пожара, который произошел накануне в деревянной церкви Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря, пострадала чудотворная икона Божьей Матери XVIII века. Об этом ТАСС сообщили в Курганской епархии.

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По легенде икона приплыла против течения по реке. "Одновременно с пришествием иконы Пресвятой Богородицы случилось еще одно чудесное явление. Вода в чимеевской округе всегда была не важного качества, так как вокруг много болот. И вдруг не далеко от Чимеево в сосновом бору заметили появление родника, который забил из-под холма", - говорится на сайте монастыря.

Удастся ли отреставрировать святыню, пока не сообщается.

Напомним, сообщение о возгорании поступило в 14.15. К месту были направлены силы МЧС по повышенному рангу. В 16.04 им удалось ликвидировать открытое горение. Никто не пострадал, но храм 1890 года постройки, к сожалению, не уцелел - сгорел полностью и не подлежит восстановлению.

"Предварительно причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования, спровоцировал который кондиционер", - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Происшествия ЧП Пожары Общество Религия Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область
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