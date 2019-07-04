В Курганской области при пожаре в церкви пострадала икона XVIII века

В результате пожара, который произошел накануне в деревянной церкви Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря, пострадала чудотворная икона Божьей Матери XVIII века. Об этом ТАСС сообщили в Курганской епархии.

По легенде икона приплыла против течения по реке. "Одновременно с пришествием иконы Пресвятой Богородицы случилось еще одно чудесное явление. Вода в чимеевской округе всегда была не важного качества, так как вокруг много болот. И вдруг не далеко от Чимеево в сосновом бору заметили появление родника, который забил из-под холма", - говорится на сайте монастыря.

Удастся ли отреставрировать святыню, пока не сообщается.

Напомним, сообщение о возгорании поступило в 14.15. К месту были направлены силы МЧС по повышенному рангу. В 16.04 им удалось ликвидировать открытое горение. Никто не пострадал, но храм 1890 года постройки, к сожалению, не уцелел - сгорел полностью и не подлежит восстановлению.

"Предварительно причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования, спровоцировал который кондиционер", - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.