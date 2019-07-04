Прокуратура проверила воду в Каскаре после обращения жителей к Путину

Прокуратура Тюменской области проверила информацию о некачественном водоснабжении в селе Каскара. О том, что в населенном пункте проблемы с питьевой водой, рассказали местные жители.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, в ходе проверки было установлено, что лишь 88,2 процента населения региона обеспечены качественной питьевой водой. Проблемы с водоснабжением, в частности, были обнаружены и в селе Каскара, информация о котором прозвучала во время "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным. Как ранее писала "РГ", местным жителям приходится ездить за водой в другие села или закупать в бутылках в Тюмени. Местная вода мутная и непригодна для употребления даже после четырехступенчатой системы очистки и кипячения.

В связи с обращением населения проверку начали региональный следственный комитет и прокуратура Тюменской области.

Так как вода в Каскаре не соответствует необходимым нормативам, прокуратура вынесла представление в адрес губернатора Тюменской области Александра Моора об устранении нарушений закона. Ранее власти обещали, что новый водопровод появится в селе до конца 2020 года.