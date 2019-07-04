В Тюмени задержали участников конфликта со стрельбой в ТЦ

Тюменские полицейские в кратчайшие сроки задержали участники инцидента в одном из торгово-развлекательных центров, где в среду произошла стрельба.

"Был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, вводился план "Перехват" - установлены и доставлены участники конфликта", - сообщает сегодня пресс-служба областного управления МВД.

Напомним, накануне днем в правоохранительные органы поступило сообщение о стрельбе в ТРЦ "Кристалл". Предварительно было установлено следующее: между посетителями произошел конфликт, один из них несколько раз выстрелил из травматического пистолета, после чего все покинули магазин. Никто в результате случившегося, к счастью, не пострадал.

Позднее оперативники выяснили, что стрелял ранее судимый неработающий гражданин ближнего зарубежья 1991 года рождения. Пистолет, из которого произведено три выстрела, ему дал приятель. Своей мишенью стрелок выбрал 40-летнего мужчину.

"Фигурант задержан. Полицейские изъяли травматический пистолет и охотничий карабин. Расследование продолжается", - сообщает главк тюменской полиции.