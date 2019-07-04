"Родина" позиционируется как журнал о прошлом и настоящем России. Но как представить ее историю, ее войны, ее созидание без братьев-белорусов! "Добрососедство" - так называется совместный с Постоянным Комитетом Союзного государства проект, начатый два года назад. Мы продолжаем рассказывать о самых ярких страницах в летописи белорусской земли. О ее щедрости и неповторимых красках, свершениях и легендах.Теплый отклик читателей вызвали материалы о Петре Машерове и Симеоне Полоцком, об уникальном Ветковском музее старообрядчества и белорусских традиций имени Федора Григорьевича Шклярова, о брестском следе в жизни Антона Чехова и Николая Гумилева и героических защитниках белорусского города Сморгонь..."Родина" с радостью продолжает традицию и встречает желанных и дорогих соседей!

Рюрик и его братья Синеус и Трувор. Согласно летописи, Рюрик был приглашен ильменскими славянами княжить в Новгород. Он стал основателем династии русских правителей Рюриковичей. Настенная роспись в Грановитой палате Большого Кремлевского дворца. Фото: Михаил Кулешов / РИА Новости

Взгляд историка на общее прошлое двух братских народов

8 декабря 1999 года Российская Федерация и Республика Беларусь подписали Договор о создании Союзного государства. Приближающийся 20-летний юбилей - хороший повод поговорить о российско-белорусском взаимодействии в исследовании общего прошлого. Известный историк и археолог, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по образованию, культуре и науке, член-корреспондент Национальной академии наук Игорь Марзалюк ответил на вопрос "Родины":

- В одном из своих выступлений вы сказали о том, что проблема общей исторической памяти - "вопрос вопросов" для белорусов. А насколько востребованы эти вечные ценности в контексте союзных отношений?

- Безусловно, Договор о Союзном государстве, несмотря на периодически возникающие дискуссии и шероховатости, сыграл очень важную роль и с точки зрения белорусских национальных интересов, и с позиции интересов российских и общесоюзных. За два десятилетия благодаря заложенному в договоре потенциалу и совместно реализованным проектам белорусская и российская государственность только укреплялась, улучшалась жизнь граждан обеих стран. А вот общие исторические ценности нам во многом еще предстоит вырабатывать и выявлять усилиями лучших специалистов двух стран, преодолевая неоднозначные трактовки и многочисленные мифы.

Существование общих истоков - несомненно. Хронологически здесь можно выделить несколько значимых уровней. Первый из них - время зарождения государственности у восточных славян.

Конец X - первая половина XIII века - это начальный пласт нашей общей исторической идентичности. Вместе с тем в ту эпоху существовали три важнейших центра силы, которые длительное время соперничали между собой, - Киев, Великий Новгород и Полоцк. В каждом из этих городов уже в Х веке появляется храм св. Софии, и, несмотря на частые политические распри, это было единое цивилизационное пространство, объединенное княжеской династией Рюриковичей. Княжившие в Полоцке Рогволодовичи, например, чувствовали себя обособленной частью единого рода Рюриковичей: при упоминании в летописях о смерти того или иного полоцкого князя обычно указывалась степень его родства с Владимиром Святославичем.

Таким образом, историческая Русь - это исходная матрица цивилизационного единства. Ее реальные очертания не имеют ничего общего с нынешними представлениями в духе постмодернизма, предполагающими уже в то время наличие какой-то "нации" и путающими IX век с XIX. Ко всем нынешним восточнославянским народам метафора о "единой купели" полностью применима. Древняя Русь для всех нас - это то же самое, что для Западной Европы империя Каролингов. Подобно тому, что Карл Великий есть в эпосе многих западноевропейских народов, образ Владимира Святославича присутствует в сказаниях и былинах всех восточных славян. К примеру, уже в XVI столетии известный патриот Великого княжества Литовского оршанский староста Филон Кмита-Чернобыльский в своих письмах часто упоминал Илью Муромца и другие значимые древнерусские символы.

Единая письменность, единая литургия, единая церковь создавали этот цивилизационный код.