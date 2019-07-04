Фильм "Зимняки", созданный пермяками, "Родина" показала на XI Международном педагогическом форуме "Современные технологии обучения: достижения, опыт, практика". Кинопремьера состоялась в рамках открытого урока, который редакция журнала провела для педагогов со всех концов России. Журналисты и педагоги делились опытом, спорили, предлагали новые темы. Отчего правда о легендарном политруке-панфиловце Василии Клочкове гораздо интереснее мифов о нем? Как "оживить" старую фотографию из семейного альбома? Что может заинтересовать подростка в судьбе прадеда, которого он никогда не видел?
Полуторачасовая дискуссия пролетела как один урок. А после звонка учителя выстроились в очередь, чтобы оформить льготную подписку на "Родину". К сожалению, для школьных библиотек России такая статья расходов не предусмотрена...