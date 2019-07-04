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4 июля 2019 г. 14:34
Общество
Текст: Сергей Бестужев

Уроки "Родины"

На Международном педагогическом форуме в Санкт-Петербурге редакция нашего журнала дала открытый урок истории
Самые благодарные читатели "Родины" - школьные учителя истории. Ведь для них многие публикации исторического журнала становятся и подспорьем на уроке, и учебным пособием. А то и сценарием фильма, как это случилось в Перми: блокадные дневники школьников и учителей Ленинграда, напечатанные в январском номере "Родины", читают с экрана подростки из пермской школы №1. И видно, как до слез волнуются маленькие потомки…
Участники Международного педагогического форума в Санкт-Петербурге - на открытом уроке "Родины". Фото: журнал "Родина"
Участники Международного педагогического форума в Санкт-Петербурге - на открытом уроке "Родины". Фото: журнал "Родина"

Фильм "Зимняки", созданный пермяками,  "Родина" показала на  XI Международном педагогическом форуме "Современные технологии обучения: достижения, опыт, практика". Кинопремьера состоялась в рамках открытого урока, который редакция журнала  провела для педагогов со всех концов России. Журналисты и педагоги делились опытом, спорили, предлагали новые темы.  Отчего правда о легендарном политруке-панфиловце Василии Клочкове гораздо интереснее   мифов о нем?  Как "оживить" старую фотографию из семейного альбома?  Что может заинтересовать подростка в судьбе  прадеда, которого он никогда не видел?

Полуторачасовая дискуссия пролетела  как один урок.  А после звонка учителя выстроились в очередь, чтобы оформить льготную подписку на "Родину". К сожалению, для школьных библиотек России такая статья расходов не предусмотрена...

Стать автором "Родины" может каждый, кто знает и любит историю. / журнал "Родина"

Темы дня:
#история
#журнал Родина
#Уроки Родины
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