Роспотребнадзор изучит идею запрета мобильных телефонов в школе

Впрочем, можно обсудить и другие, более мягкие варианты: не запрещать использовать телефоны в стенах школы, а, например, сдавать их на хранение при входе в учебное заведение или класс. Хотя это и увеличивает риск кражи, отметила Матвиенко. Она сослалась на зарубежный опыт, но констатировала, что нужно изучить все плюсы и минусы возможного решения, учесть и нормы этики.

В Роспотребнадзоре по поводу предложения высказались пока осторожно. По словам руководителя федеральной службы Анны Поповой, для изучения вопроса нужно создать рабочую группу с Рособрнадзором и Российской академией образования.

Понятно, что проблема излишней "погруженности" школьников в гаджеты характерна не только для нашей страны. В Беларуси, например, предложение о запрете телефонов - полном или частичном - обсуждалось совсем недавно, в апреле нынешнего года. Тогда к дискуссии подключились и российские педагоги и родители. Мнения разделились: как правило, преподаватели и родители младшеклассников выступают "за" ограничения. Телефоны действительно отвлекают от занятий и не дают детям общаться "вживую" на переменах, а связаться с ребенком можно и через учителя, - такие аргументы приводили участники дискуссии. А вот педагоги старшеклассников указали на то, что смартфоны с интернетом - это очень полезная вещь, и во время занятий учащиеся могут быстро получить дополнительную информацию по теме.

Кстати, омбудсмен Анна Кузнецова также ранее высказала свое мнение по этому вопросу, сказав, что мобильники можно оставлять на хранение перед занятиями и получать назад после их окончания.