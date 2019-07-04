Россия предложила Чехии договориться о полетах сентябре

Обсуждение параметров воздушного сообщения между Россией и Чехией может быть отложено до сентября. Повременить с рассмотрением вопроса до окончания сезона отпусков чешским коллегам предложил Минтранс РФ.

"Российская сторона направила ответ на предложение чешского Минтранса, в котором предлагает перенести окончательное решение о формате дальнейшего сотрудничества в области воздушного сообщения на сентябрь", - сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства.

Как пояснили в Минтрансе, это делается для того, чтобы граждане двух стран могли спокойно планировать свои путешествия в разгар сезона отпусков.

В начале недели Чехия отозвала разрешение авиакомпаниям из России на полеты в Прагу. Поводом стало то, что авиационные власти двух стран не смогли договориться о перелетах авиакомпании Czech Airlines в Сеул через Сибирь.

Позже Чехия дала разрешение на возобновление полетов российских перевозчиков до 7 июля. Это случилось после того, как аналогичное решение в отношении Czech Airlines принял Минтранс РФ.



