Новости

Том Холланд считает, что Человек-паук может оказаться геем 18:22
Раненого бензопилой мужчину в Подмосковье снимали с дерева подъемником 18:17
В суши-баре Калининграда у поваров нашли сальмонеллез 18:12
Пропавшую под Костромой девочку нашли живой 18:11
Немецкие компании идут на рекорд по инвестициям в Россию 18:07
Разработка арктической версии вертолета Ми-26Т2В началась в Ростове 18:06
В районе Лужников 13 июля остановят движение из-за забега 18:05
Найденные в Польше и Украине римские динарии признали фальшивыми 18:01
Вертолет Ми-38 испытали при высоких температурах и высоко в горах 17:59
Обнародованы итоги рентгеновского анализа колесницы Тутанхамона 17:59
В Сочи мужчина открыл стрельбу из окна многоэтажки 17:57
Родные не знают, куда этапировали Кокориных и Мамаева 17:50
Названа причина утечки из гигантского аквариума в Москве 17:45
Россия предложила Чехии договориться о полетах сентябре 17:40
В Петербурге пассажир избил кондуктора троллейбуса 17:40
В Судане возобновились переговоры между военными и оппозицией 17:40
В России стартовали продажи кросс-купе Renault Arkana 17:40
СК озвучил сумму ущерба по делу экс-главы "Автодора" 17:34
Голландская фирма отменила для сотрудников государственные праздники 17:34
"Эмметт Браун" поддержал продолжение серии "Назад в будущее" 17:31
XXIII Всероссийский фестиваль визуальных искусств откроется 5 июля 17:30
Ученые начали наблюдать за жизнью черноморских дельфинов с вертолета 17:29
Стала известна причина массовой гибели пчел в Удмуртии 17:25
К чему приводит курение вейпов и кальянов 17:20
Украинскому футболисту запретили играть против российского клуба 17:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Как и куда можно дешево уехать на выходные из Москвы
Как и куда можно дешево уехать на выходные из Москвы
Задайте вопрос послу Японии в РФ Тоёхисе Кодзуки
Задайте вопрос послу Японии в РФ Тоёхисе Кодзуки
04.07.2019 17:40
Рубрика: Экономика

Россия предложила Чехии договориться о полетах сентябре

Текст: Юлия Кривошапко
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Обсуждение параметров воздушного сообщения между Россией и Чехией может быть отложено до сентября. Повременить с рассмотрением вопроса до окончания сезона отпусков чешским коллегам предложил Минтранс РФ.

"Российская сторона направила ответ на предложение чешского Минтранса, в котором предлагает перенести окончательное решение о формате дальнейшего сотрудничества в области воздушного сообщения на сентябрь", - сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства.

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
Путин призвал разобраться с ценами на авиакеросин как можно быстрее

Как пояснили в Минтрансе, это делается для того, чтобы граждане двух стран могли спокойно планировать свои путешествия в разгар сезона отпусков.

В начале недели Чехия отозвала разрешение авиакомпаниям из России на полеты в Прагу. Поводом стало то, что авиационные власти двух стран не смогли договориться о перелетах авиакомпании Czech Airlines в Сеул через Сибирь.

Позже Чехия дала разрешение на возобновление полетов российских перевозчиков до 7 июля. Это случилось после того, как аналогичное решение в отношении Czech Airlines принял Минтранс РФ.

 

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минтранс
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В ГД РФ увидели шантаж в заявлениях "Нафтогаза" о сбоях транзита газа
Минтруд разъяснил ситуацию со списком запрещенных для женщин профессий
Максим Акимов одобрил концепцию электронного паспорта
Шойгу назвал основную причину ЧП на глубоководном аппарате
Владимир Путин озвучил условие переговоров с Киевом