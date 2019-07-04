Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

В России стартовали продажи кросс-купе Renault Arkana 17:40
Новый Chery Tiggo 4 для России получит систему распознавания жестов 16:36
Сколько россияне потратили на покупку новых машин 12:30
Видео: КамАЗ и Lamborghini Huracan устроили "дуэль" на загородной трассе 11:45
04.07.2019 17:31
Рубрика: Бензин

Залить не выше инфляции

Россияне выступают за госконтроль над бензиновыми ценами
Текст: Ольга Игнатова
Девять из десяти российских автовладельцев (93 процента) видят риски роста цен на бензин. Противоположное мнение высказали лишь 7 процентов участников опроса, проведенного "Ромир" в июне этого года во всех регионах России.
Фото: Юрий Смитюк/ ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ ТАСС

85 процентов респондентов рассказали, что покупают бензин для своих автомобилей не реже раза в неделю. Более половины респондентов (52 процента) за одну заправку платят от 500 до тысячи рублей, более четверти - от тысячи до полутора тысяч рублей.

Как уточнил "РГ" замдиректора Центра исследований проблем реальной экономики Владимир Дробышевский, люди замечают большой разброс цен в регионах: разница может достигать 7-8 рублей за один и тот же вид топлива. И это вызывает большое недоумение. Тем не менее почти две трети (более 60 процентов) респондентов считают, что на данный момент цены на бензин находятся под контролем.

Но без контроля государства ситуация сразу начнет меняться не в пользу потребителей, полагают участники опроса. И предлагают новые меры госрегулирования. Более половины участников опроса выступают за введение квотирования, ограничивающего продажу нефти и нефтепродуктов на экспорт, чтобы больше оставалось в стране. Почти половина респондентов предлагают ввести максимальную норму прибыли в отрасли (как это сделано, например, с торговой наценкой на некоторые виды продуктов). Четверть опрошенных предлагают ввести дополнительные сборы, способные компенсировать рост цен для автомобилистов.

Фото: iStock
В правительстве договорились о сдерживании цен на бензин для населения

"Если проанализировать ситуацию с 1 января этого года, то 92-й бензин подорожал за полгода по рынку всего на 0,4 процента, а 95-й - на одну копейку. Дизель же вообще подешевел на 2,5 процента, - сообщил доцент кафедры экономической теории Российского экономического университета им. Плеханова Олег Чередниченко. - Действие соглашения между правительством и нефтяниками закончилось. Но власти намерены принимать административные меры регулирования цен на топливо, поскольку это ощутимый социальный сегмент и потрясения на нем для экономики крайне невыгодные". Эксперт считает, что рост цен на топливо до конца года не превысит инфляцию.

#бензин #опрос #цены на бензин