Россияне выступают за госконтроль над бензиновыми ценами

Девять из десяти российских автовладельцев (93 процента) видят риски роста цен на бензин. Противоположное мнение высказали лишь 7 процентов участников опроса, проведенного "Ромир" в июне этого года во всех регионах России.

85 процентов респондентов рассказали, что покупают бензин для своих автомобилей не реже раза в неделю. Более половины респондентов (52 процента) за одну заправку платят от 500 до тысячи рублей, более четверти - от тысячи до полутора тысяч рублей.

Как уточнил "РГ" замдиректора Центра исследований проблем реальной экономики Владимир Дробышевский, люди замечают большой разброс цен в регионах: разница может достигать 7-8 рублей за один и тот же вид топлива. И это вызывает большое недоумение. Тем не менее почти две трети (более 60 процентов) респондентов считают, что на данный момент цены на бензин находятся под контролем.

Но без контроля государства ситуация сразу начнет меняться не в пользу потребителей, полагают участники опроса. И предлагают новые меры госрегулирования. Более половины участников опроса выступают за введение квотирования, ограничивающего продажу нефти и нефтепродуктов на экспорт, чтобы больше оставалось в стране. Почти половина респондентов предлагают ввести максимальную норму прибыли в отрасли (как это сделано, например, с торговой наценкой на некоторые виды продуктов). Четверть опрошенных предлагают ввести дополнительные сборы, способные компенсировать рост цен для автомобилистов.

"Если проанализировать ситуацию с 1 января этого года, то 92-й бензин подорожал за полгода по рынку всего на 0,4 процента, а 95-й - на одну копейку. Дизель же вообще подешевел на 2,5 процента, - сообщил доцент кафедры экономической теории Российского экономического университета им. Плеханова Олег Чередниченко. - Действие соглашения между правительством и нефтяниками закончилось. Но власти намерены принимать административные меры регулирования цен на топливо, поскольку это ощутимый социальный сегмент и потрясения на нем для экономики крайне невыгодные". Эксперт считает, что рост цен на топливо до конца года не превысит инфляцию.