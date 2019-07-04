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Слух: Apple уберет тачбар из MacBook Pro

04.07.2019,  
13:03
Текст:  Владимир Болотин
Фото: Apple

Несмотря на то, что Apple недавно обновила MacBook Pro с 13- и 15-дюймовыми экранами, осенью могут выйти обновленные версии ноутбуков компании.

Вместе с новыми iPhone мы, возможно, увидим MacBook Pro без тачбара - дополнительного инструмента в виде OLED-экрана вместо привычных функциональных клавиш. В базе данных Федеральной комиссии связи США эта модель имеет индекс А2159.

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После публикации информации о новом MacBook Pro в разных изданиях данные о ноутбуке были удалены с сайта комиссии. Известны габариты модели 212,4х304,1х15,6 мм и диагональ экрана - 13 дюймов. Кроме того, по слухам новый Мак получит зарядное устройство 61 Вт, как у его "брата" с тачбаром.

Ранее в СМИ появились слухи о том, что Apple планирует выпустить 16-дюймовый MacBook Pro.

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