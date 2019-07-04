Новости

Суд в США не одобрил пересмотр дела наркобарону "Коротышке" 04:03
Силовики ликвидировали восемь террористов на западе Ирака 03:55
На южных Курилах ощутили землетрясение до четырех баллов 03:45
Не менее пяти человек погибли во время ливней на Гаити 03:21
Обещанные Трампом танки оказались ржавыми и без стволов 03:05
Пушков раскритиковал желание Украины помешать России в ПАСЕ 02:35
Упавший мусоровоз вызвал транспортный коллапс в Нью-Йорке 02:32
Более десяти человек пострадали в результате взрыва на АЗС в Ливане 01:44
СМИ: В Минске во время салюта произошло ЧП 01:28
В Италии при извержении вулкана погиб турист 00:51
Молния уничтожила более 7 млн литров виски 00:28
В ГД внесли проект о штрафах за отсутствие российского ПО в смартфонах 03.07.2019
Проснувшийся вулкан загнал итальянских богачей в море 03.07.2019
Минск намерен использовать все для восстановления спокойствия в регионе 03.07.2019
Джоли упала в обморок, была госпитализирована и сбежала из больницы 03.07.2019
Медведев освободил от должности главу Рослесхоза 03.07.2019
Путин наградил доктора Рошаля и личного фотографа Леонида Брежнева 03.07.2019
Алибасов представил новое доказательство того, что он не симулянт 03.07.2019
Как стоимость владения влияет на выбор автомобиля 03.07.2019
ОТР проведет Марафон в поддержку пострадавших от паводка в Иркутской области 03.07.2019
Участок Филевской линии метро в Москве закроют на два дня 03.07.2019
Покраснение лица после алкоголя указывает на серьезные заболевания 03.07.2019
Путин поручил утвердить план совершенствования госуправления 03.07.2019
Фото: Брайан Крэнстон и Аарон Пол снова заинтриговали 03.07.2019
Сиделку признали виновной в убийстве старейшей сотрудницы Мариинки 03.07.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Задайте вопрос послу Японии в РФ Тоёхисе Кодзуки
Задайте вопрос послу Японии в РФ Тоёхисе Кодзуки
В "РГ" обсудят первый этап выпуска косаток и белух в Охотское море
В "РГ" обсудят первый этап выпуска косаток и белух в Охотское море
04.07.2019 04:03
Рубрика: В мире

Суд в США не одобрил пересмотр дела наркобарону "Коротышке"

Суд Восточного округа штата Нью-Йорк отказал в пересмотре дела бывшему главарю наркокартеля "Синалоа" Хоакину Гусману по прозвищу "Коротышка". Ходатайство защиты о проведении нового разбирательства из-за того, что присяжные читали новости об обвиняемом в СМИ, было отклонено.

Судья решил, что степень влияния информации из внешних источников на присяжных не была настолько велика, чтобы пересматривать дело, передает РИА Новости.

Наркобарон Коротышка подал в суд на бывшего главу Мексики

Месяц назад суд отказался смягчить условия содержания в тюрьме бывшего наркоборона. Тогда адвокаты Гусмана пожаловались на "жестокие и нестандартные" условия содержания их подзащитного.

Суд Нью-Йорка ранее признал Гусмана виновным по 11-ти пунктам обвинения, включая контрабанду наркотиков в США и организацию массовых убийств сообщников и конкурентов. Картель Синалоа, один из самых жестоких в истории, который возглавлял "Коротышка", переправлял тонны кокаина в Соединенные Штаты - через тоннели, вырытые под границей, в грузовиках-цистернах с секретными отсеками, и даже в поддельных баночках, якобы содержащих перец чили.

Экс-наркобарон в прошлом дважды совершал побеги из исправительных учреждений. В 2015 году он выбрался из мексиканской тюрьмы Альтиплано по туннелю длиной около полутора километров, прорытому его сообщниками.

В мире США Происшествия Правосудие Суд Борьба с наркотиками
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД
Суд перенес заседание по делу Вышинского из-за неготовности прокуроров
Минсельхоз предложил взять под контроль сбор грибов и ягод
Тегеран подредактировал "ядерную сделку" с Европой
WhatsApp и Instagram обрушились в России и других странах