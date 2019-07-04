Суд в США не одобрил пересмотр дела наркобарону "Коротышке"

Суд Восточного округа штата Нью-Йорк отказал в пересмотре дела бывшему главарю наркокартеля "Синалоа" Хоакину Гусману по прозвищу "Коротышка". Ходатайство защиты о проведении нового разбирательства из-за того, что присяжные читали новости об обвиняемом в СМИ, было отклонено.

Судья решил, что степень влияния информации из внешних источников на присяжных не была настолько велика, чтобы пересматривать дело, передает РИА Новости.

Месяц назад суд отказался смягчить условия содержания в тюрьме бывшего наркоборона. Тогда адвокаты Гусмана пожаловались на "жестокие и нестандартные" условия содержания их подзащитного.

Суд Нью-Йорка ранее признал Гусмана виновным по 11-ти пунктам обвинения, включая контрабанду наркотиков в США и организацию массовых убийств сообщников и конкурентов. Картель Синалоа, один из самых жестоких в истории, который возглавлял "Коротышка", переправлял тонны кокаина в Соединенные Штаты - через тоннели, вырытые под границей, в грузовиках-цистернах с секретными отсеками, и даже в поддельных баночках, якобы содержащих перец чили.

Экс-наркобарон в прошлом дважды совершал побеги из исправительных учреждений. В 2015 году он выбрался из мексиканской тюрьмы Альтиплано по туннелю длиной около полутора километров, прорытому его сообщниками.