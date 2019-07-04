В ГД РФ увидели шантаж в заявлениях "Нафтогаза" о сбоях транзита газа

В Госдуме прокомментировали информацию "Нафтогаза" о том, что компания ожидает перебои в транзите российского газа в первом квартале 2020 года. Как отметили в комитете ГД по энергетике, Россию в очередной раз пытаются представить "злом" для Европы.

Ранее топ-менеджер "Нафтогаза", руководитель газового дивизиона компании, Андрей Фаворов заявил, что на Украине могут начаться перебои с транзитом российского топлива. По его словам, сбой продлится около трех месяцев в первом квартале 2020 года. Фаворов также сообщил, что Киев уведомил своих европейских партнеров о сложившейся ситуации.

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев напомнил, что данный вопрос поднимается каждый год, когда идет речь о подготовке к зиме. "В этих заявлениях руководства "Нафтогаза" есть традиционные элементы шантажа и угроз, вырисовывания России как некоего зла для Европы в плане безопасности", - сказал Селезнев в комментарии RT.

Парламентарий отметил, что Киев выступает в роли экономического рычага давления в политических вопросах против энергетической стратегии России. "Украина при плохой игре сохраняет такую якобы хорошую мину для Евросоюза", - считает он.

Пока "адекватного поведения" и попыток выстроить нормальные отношения с российскими партнерами приходится только ожидать, заключил Селезнев.

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце нынешнего года, и определенности относительно их будущего нет. Глава "Газпрома" Алексей Миллер уже заявлял, что Москва готова продлить действующие договоренности в случае их целесообразности.