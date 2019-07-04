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04.07.2019 14:51
Рубрика: Власть

В Госдуме уличили Украину в "переводе стрелок" на РФ в газовом вопросе

Текст: Татьяна Замахина

В Госдуме объяснили, зачем в "Нафтогазе" сделали заявление о подготовке к полному прекращению транзита российского газа после 2019 года.

Отметим, что "показания" представителей руководства компании несколько расходятся. Сначала глава газового дивизиона "Нафтогаза Украины" Андрей Фаворов заявил, что компания в первом квартале 2020 года ожидает сбоя в транзите российского газа длительностью около трех месяцев. После этого исполнительный директор Юрий Витренко предупредил, что "Нафтогаз" вынужден ожидать полного прекращения транзита газа из России после 2019 года, а не только в первом квартале 2020 года.

Фото: Pixabay
"Нафтогаз" признал отсутствие модели работы при прекращении транзита

- Данное высказывание обусловлено тем, что времени остается все меньше, но никаких договоренностей нет, как и признаков того, что они могут появиться до прекращения действия договора, - считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, которого цитирует RT.

Напомним, что действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года. Создающаяся на этом фоне "нервозность" и заставляет делать подобные заявления, "переводящие стрелки на "Газпром", отметил политик.

По мнению Затулина, Украина пытается тем самым показать, что больше не нуждается в России и ее поставках.

Но, на самом деле, это, конечно, не так: депутат напомнил, что "единственный смысл существования "Нафтогаза", по большому счету, состоит именно в том, что он является транзитером российского газа".

- Так что поведение представителей компании непонятно и находится в логике прежней администрации Киева, - резюмировал Затулин.

В итоге следования такой логике Украина, напомнил он, переплачивает за покупку российского газа через европейских поставщиков.

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