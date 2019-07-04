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04.07.2019 20:26
Рубрика: В мире

В Минске задержали подозреваемых по делу о ЧП во время салюта

Текст: Юрий Сизов

Два человека задержаны 4 июля правоохранительными органами Беларуси по уголовному делу о взрывах, которые произошли накануне во время праздничного салюта. Информация об этом размещена на сайте Следственного комитета РБ.

Фото: Александр Кушнер
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В действиях этих лиц, говорится в сообщении СК, усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 299: "Нарушение правил обращения с взрывоопасными веществами, пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека".

В ходе следствия оперативными службами установлено, что в процессе эксплуатации салютных установок представители предприятия-поставщика допустили нарушение порядка работы с фейерверочными изделиями. Они "осуществляли механическое воздействие на заряды пиротехники при заряжании мортир, не предусмотренное правилами обращения с ними".

Как уже сообщала "РГ", во время праздничного салюта 3 июля погибла женщина, еще 10 человек обратились за медицинской помощью. По сообщениям очевидцев, разрыв снарядов фейерверка происходил практически у самой земли, в результате чего были разрушены салютные установки, а зрители пострадали от разлетевшихся осколков.

Следственный комитет уточнил, что 28-летний и 25-летний мужчины прибыли в Минск специально для оказания технической и иной помощи при подготовке к праздничному салюту.

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