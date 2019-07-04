Всем пострадавшим во время салюта в Минске оказана медпомощь

Во время праздничного салюта в белорусской столице, как ранее сообщала "РГ", ночью 3 июля произошло ЧП. Погибла женщина, есть пострадавшие. В распространенном Министерством обороны заявлении говорится, что комиссия министерства совместно со Следственным комитетом устанавливает причины произошедшего. "Пострадали четыре человека. Из них одна женщина получила травму, не совместимую с жизнью. Военное ведомство выражает соболезнования родным и близким погибшей и окажет необходимую помощь", - сообщает военное ведомство.

Всем пострадавшим на салюте была оказана оперативная медицинская помощь, подтвердил БЕЛТА министр здравоохранения Владимир Караник. Он пояснил, в частности, что вся территория в зоне мероприятий была разбита на сектора, в каждом из которых дежурили машины скорой помощи и бригады медработников. К сожалению, констатировал он, "одна из женщин, 1955 года рождения, получила травмы, не совместимые с жизнью. Несмотря на оказанную помощь, в том числе реанимационными бригадами, спасти ее не удалось".

По словам министра, пятерым пострадавшим помощь была оказана на месте и они госпитализированы в ближайшие больницы. Еще трое пациентов с легкими ранениями самостоятельно обратились в приемный покой городских медучреждений. Сейчас "в стационаре остаются двое мужчин 1957 и 1995 годов рождения. У одного из них - ранение щеки, у другого - травма плеча. Оба находятся в состоянии ближе к удовлетворительному. Угрозы для жизни нет. Остальным помощь оказана амбулаторно, и они уже отпущены домой", - добавил Караник.