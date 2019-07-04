В Минздраве оценили исследование о пользе молока

Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян оценил итоги работы испанских ученых, которые проанализировали результаты 14 исследований, касающихся влияния молока на профилактику хронических заболеваний.

Диетолог отметил, что продукт является главным "поставщиком" кальция и во всем мире используется как источник полноценного белка и некоторых биологически активных соединений.

- Что касается приведенной специфики, я таких научно обоснованных данных не видел и не уверен, что это правда, - рассказал Виктор Тутельян RT.

Отметим, ранее сообщалось, что обзор ряда исследований был скоординирован профессором Анхелем Гилом из Университета Гранады (UGR) и профессором Розой М. Ортега из Мадридского университета.

В рамках работы специалисты пришли к выводу, что умеренное употребление молочных продуктов с низким содержанием жира уменьшает риск развития метаболического синдрома, диабета второго типа, колоректального рака и рака мочевого пузыря.