В ОДКБ разъяснили процедуру назначения нового генсека

Решение о назначении с 1 января будущего года представителя Беларуси Станислава Зася на пост генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будет приниматься главами государств организации в индивидуальном порядке. Об этом стали известно 4 июля на пресс-конференции в Москве, которую провел исполняющий обязанности руководителя этой международной структуры Валерий Семериков, передает БЕЛТА.

Генерал напомнил, что на заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ 22 мая в Бишкеке лидеры отраслевых ведомств подписали решение, которым была одобрена кандидатура 56-летнего Станислава Зася для назначения на должность генерального секретаря ОДКБ. "Соответствующий проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ направлен главам государств для рассмотрения и подписания в индивидуальном порядке", - резюмировал Валерий Семериков.

Местные источники напоминают, что Станислав Зась проходил военную службу и трудился в Вооруженных силах Беларуси, министерстве внутренних дел, комитете государственной безопасности и пограничных войсках. В разные годы он работал начальником отдела военного строительства главного оперативного управления Генерального штаба ВС.

Кандидат военных наук, генерал-лейтенант Станислав Зась с августа 2008 года назначен заместителем госсекретаря Совета Безопасности Беларуси, а последние четыре года он исполнял обязанности государственного секретаря Совета Безопасности РБ.

