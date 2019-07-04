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04.07.2019 17:40
Рубрика: В мире

В Судане возобновились переговоры между военными и оппозицией

Текст: Вероника Филонова

В среду вечером переходный военный совет Судана и объединение оппозиции "Силы за свободу и перемены" вновь сели за стол переговоров после месячного перерыва, сообщает газета Asharq Al-Awsat.

Фото: REUTERS/Umit Bektas
Семь человек погибли в ходе массовых протестов в Судане

Трое военнослужащих, в том числе заместитель главы переходного военного совета Мухаммед Хамдан Дакло, встретились с пятью представителями "Сил за свободу и перемены" в присутствии посредников из Эфиопии и Африканского союза в столичной гостинице. Главной задачей переговоров являлось обсуждение состава и формирование руководящего органа.

После нескольких часов переговоров было принято решение продолжить обсуждение в четверг. "Обе стороны проявили ответственность во время переговорного процесса", - заявил журналистам посредник Африканского союза, после чего было принято решение освободить всех политзаключенных.

Диалог был прерван месяц назад после гибели десятков людей в результате разгона палаточного лагеря демонстрантов в столице страны Хартуме. Военный совет неоднократно заявлял о своем намерении передать власть гражданским лицам, однако силы оппозиции обеспокоены тем, что военнослужащие могут обойти требования народного движения о сохранении власти, как в других арабских странах.

В мире Африка Судан Смена власти в Судане
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