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Рубрика: Видео

Видео: КамАЗ и Lamborghini Huracan устроили "дуэль" на загородной трассе

Текст: Вадим Давыденко

Компания Red Bull в очередной раз порадовала нас роскошным видео, в котором было всё, что любят фанаты автоспорта: мощь и скорость, гонки по пересеченной местности и дрифт на крохотном пятачке автостоянки, ﻿ дорогостоящие машины и красотки в вечерних платьях,﻿ бесшабашная удаль и ювелирная точность вождения.

Фото: Виталий Архиреев
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По сюжету знаменитый новозеландский гонщик Майк Уиддетт за рулем Lamborghini Huracan вызвал на "дуэль" участника команды "КамАЗ-Мастер" Эдуарда Николаева, и финал этого заезда оказался не так очевиден, как могли предположить многие из экспертов. Под бравурную Арию Тореадора из "Кармен" Майк и Эдуард выдали настоящее деревенское ралли на зависть Кену Блоку и Джиму Кларксону, в ходе которого тяжеловесу-КамАЗу пришлось лететь по бездорожью, сметать деревянные изгороди и даже "перепрыгивать" через автомобиль соперника.

Исход гонки не так важен для обоих приятелей-пилотов, ведь оба успели на бал, на который спешили, и даже смокинги не помяли.

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#видео #авто #Lamborghini #КамАЗ