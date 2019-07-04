Во Франции принят закон против наказания детей

Французские папы и мамы предупреждены: отныне они не вправе наказывать своих чад, воздействуя на них, к примеру, с помощью шлепков по мягкому месту. Соответствующий закон после обкатки в Национальном собрании был окончательно утвержден высшей палатой французского парламента - Сенатом.

В соответствии с документом родителям запрещено в воспитательных целях использовать "банальные формы насилия". Какие именно, в законе подробно излагается: "шлепки, затрещины, пощечины, подзатыльники". Также следует избегать "унижений детей любым образом, ругани в их адрес и прочих издевательств". Все эти формулировки внесены в статью 371-1 Гражданского кодекса страны. Там отдельной строкой теперь указано, что при регистрации брака молодоженов предупредят о том, что родительские обязанности при появлении ребенка "должны осуществляться без использования физического или психологического насилия". Идентичное упоминание впредь будет фигурировать на первой странице медицинской книжки, которая заполняется на каждого ребенка при рождении и остается с ним вплоть до достижения совершеннолетия.

Прежде во Франции считалось нормальным "корректировать" поведение детей

По сути дела, французам предлагают в корне изменить свое отношение к привычным мерам воздействия на подрастающее поколение, которому частенько свойственны проказы и капризы, выходящие за рамки допустимого.

Ведь во Франции вплоть до нынешних времен столетиями считалось совершенно нормальным "корректировать" поведение детей, что, кстати, признавалось на уровне прежних законодательных актов. Естественно, с тех пор местные нравы изменились, стали более цивилизованными, и родители в своем большинстве давно уже отказались от розог или ремня. Хотя, как утверждает общественная организация "Фонд детства", 85 процентов французских граждан до сих пор не видят ничего зазорного в легком рукоприкладстве, чтобы приструнить не в меру расшалившийся молодняк.

С такой позицией в корне не согласен госсекретарь при министре здравоохранения Адриен Таке. Он убежден, что воспитательное насилие никоим образом не способствует формированию характера ребенка, а наоборот, приводит к "стрессам, снижению самооценки и прочим негативным последствиям". С ним согласен врач Жиль Лазими, ярый сторонник нынешнего закона. По его мнению, шлепки и затрещины "замедляют умственное развитие детей и приучают их к аналогичному поведению, когда становятся взрослыми". Что касается родительского авторитета, то его, полагает Жиль Лазими, следует утверждать не тумаками, а "педагогическими методами". Отметим, что у новых правил есть и противники. Так, сенатор от правой партии "Республиканцы" Паскаль Грюни считает, что французам надоело, когда "государство назойливо вмешивается в их личную жизнь и диктует, как воспитывать своих чад". По ее словам, во Франции и без того давно существует закон, по которому в случае жестокого обращения с детьми родителей могут наказать тремя годами тюремного заключения и штрафом в 45 тысяч евро.